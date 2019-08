NRA critica a Kamala Harris por plan de reforma de armas ‘ridículo’

Des Moines, Iowa — La campaña de la senadora Kamala Harris respondió el domingo a un ataque de la Asociación Nacional del Rifle, la cual calificó su reforma al control de las armas como “ridícula”, una propuesta que fue dada a conocer justo cuando la nación aún se está recuperando de dos recientes tiroteos masivos. Harris ha propuesto firmar órdenes ejecutivas para hacer que las verificaciones de antecedentes de potenciales compradores sean casi universales, esto si el Congreso no actúa sobre la legislación para el control de las armas dentro de los primeros 100 días después de su toma de posesión, en caso de que se convierta en presidente. La demócrata de California también ha pedido una renovación de la prohibición de armas de asalto.Desde su cuenta de Twitter, la NRA compartió un tuit con sus casi 775 mil seguidores diciendo: “Gran sorpresa: Kamala Harris es anti-armas. De lo que parece no darse cuenta es que la mayoría de sus políticas de control de armas tampoco funcionan, o ya son leyes, o básicamente no tienen sentido”.El tuit incluía un artículo de la NRA publicado el viernes titulado “Kamala Harris y sus confusas ideas anti-armas”, en el que se acusa a Harris de tratar de satisfacer a los “extremistas anti-armas” que esperan que los demócratas “logren derogar por compelto la Segunda Enmienda”.En respuesta, la campaña de la candidata presidencial demócrata envió un correo electrónico de recaudación de fondos hablando sobre el ataque y pidiendo a los partidarios que ayuden a la campaña a “alcanzar nuestros objetivos de recaudación de fondos de emergencia para garantizar que tengamos los recursos necesarios para responder”.Específicamente, pedían 997 donaciones más antes de la medianoche.“Para el cabildo de las armas, no hay misión más importante que derrotar a cualquier político que tenga el coraje de enfrentarlos y presentar soluciones reales a la epidemia de la violencia armada”, según decía el correo electrónico.