Notifica Seguro Social de EU a patrones estatus legal de sus empleados

Los Ángeles.- El gobierno de Trump está notificando a decenas de miles de patrones que los nombres de algunos de sus empleados no coinciden con sus números de Seguro Social, medida que está obligando a empresas de todo Estados Unidos a aceptar la pérdida de miles de trabajadores sin estatus legal, publicó The New York Times.

A partir de marzo la Dirección del Seguro Social ha enviado las notificaciones a más de 570 mil patrones, con repercusiones en las industrias del turismo, la construcción y la agricultura, las cuales dependen fuertemente de los trabajadores indocumentados. Los oficios han dejado a numerosos patrones con sentimientos encontrados, ante la incertidumbre de si tomar medidas que pudieran provocar la pérdida de trabajadores o arriesgarse a ser multados más tarde.

En las notificaciones no necesariamente se requiere que los patrones hagan algo, sino que se les dan instrucciones a fin de corregir cuando los datos no encajen, para lo cual tal vez tengan que ponerse en contacto con los trabajadores. Con frecuencia los trabajadores indocumentados cuyos patrones les avisan sobre la correspondencia recibida prefieren renunciar, por temor a visitas de las autoridades inmigratorias. Pero también los patrones que no hacen nada podrían ser objeto por parte de las corporaciones.

En los últimos meses los abogados inmigratorios han recibido una avalancha de preguntas, Kathleen Campbell Walker, quien trabaja en El Paso, dijo que uno de sus clientes, una cadena pequeña de restaurantes, podría quedarse sin el 33 por ciento de sus empleados.

Aún se desconoce si la Dirección del Seguro Social compartirá datos sobre las discrepancias con Inmigración y Aduanas.