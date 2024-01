Nominan a agencias de noticias al Oscar

Nueva York.- “20 Days in Mariupol” (“20 días en Mariúpol”), la desgarradora crónica de Mstyslav Chernov sobre la ciudad ucraniana sitiada y los periodistas internacionales que permanecieron allí después de la invasión rusa, fue nominada el martes a mejor documental en los Premios de la Academia, lo que le dio a The Associated Press su primera nominación al Oscar en los 178 años de historia de la agencia de noticias.

La película, una coproducción entre AP y la serie “Frontline” de PBS, se filmó durante las primeras tres semanas de la guerra en Ucrania, a principios de 2022. Chernov, periodista y cineasta ucraniano, llegó a Mariúpol una hora antes de que Rusia comenzara a bombardear la ciudad portuaria. Con él estaban el fotógrafo Evgeniy Maloletka y la productora de campo Vasilisa Stepanenko.

Las imágenes e historias que capturaron —la muerte de una niña de 4 años, fosas comunes recién cavadas, el bombardeo de un hospital de maternidad— documentaron sin inmutarse las sombrías e implacables realidades del asedio que se estaba desarrollando.

“A pesar de circunstancias extremadamente desafiantes y profundamente personales, el equipo de AP en Mariúpol ofreció al mundo una ventana esencial a la guerra entre Rusia y Ucrania a medida que comenzaba a desarrollarse”, dijo la vicepresidenta sénior y directora ejecutiva de AP, Julie Pace, en un comunicado. “El hecho de que la academia haya elegido reconocer ‘20 días en Mariúpol’ es un testimonio del poder del periodismo de testigos de primera mano y de la valentía de los periodistas sobre el terreno. Estamos increíblemente orgullosos de Mstyslav Chernov, Evgeniy Maloletka, Vasilisa Stepanenko y todo el equipo de ‘20 Days in Mariupol’”.

La labor de Chernov, Maloletka, Stepanenko y Lori Hinnant ganó el año pasado el Premio Pulitzer de servicio público y ocupó un lugar destacado en un Pulitzer por fotografía de noticias de última hora. Desde el estreno de “20 Days in Mariupol” en el Festival de Cine de Sundance hace un año, la película de Chernov ha sido aclamada como uno de los filmes de no ficción más importantes del año. También ha sido nominado por los BAFTA, el Sindicato de Productores y el Sindicato de Directores como mejor documental, y la Academia también lo preseleccionó como mejor película internacional.

En “20 Days in Mariupol”, Chernov, Maloletka y Stepanenko son desafiados, no sólo por los proyectiles de artillería que caen a su alrededor, sino también por el bloqueo ruso a la ciudad.