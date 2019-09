No traté de engañar a nadie: Biden

Cedar Rapids, Iowa— El exvicepresidente Joe Biden comentó este lunes que no “trató de engañar a nadie” al contar una historia de guerra en la que incluyó varios detalles imprecisos, publicó CNN.

Biden, quien ha sido muy criticado después que The Washington Post reportó la semana pasada que había mezclado detalles de por lo menos tres eventos diferentes para contar una historia acerca de un evento que nunca sucedió, admitió que “los detalles importan”.

“Los detalles importan cuando uno está tratando de engañar a la gente, pero yo no traté de hacerlo”, les dijo el candidato presidencial a los reporteros en Cedar Rapids, antes de un picnic del Día del Trabajo.

“El valor y el honor de esos guerreros es tan significativo como los que ha habido en la historia de Estados Unidos. Ése es lo que traté de decir”.