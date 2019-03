No tememos a la Doctrina Monroe: Bolton

Alabama— El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, explicó que la Administración de Trump no teme utilizar la frase "Doctrina Monroe" en su agresiva política hacia Venezuela, en referencia a una antigua doctrina de política exterior que defiende el liderazgo de Estados Unidos en el hemisferio occidental mediante la intervención en los asuntos internos de los demás países de la región.

"En esta Administración no tememos utilizar la palabra 'Doctrina Monroe'. Este es un país de nuestro hemisferio", dijo Bolton.

Bolton dijo este domingo que su país planea formar una coalición para cambiar el gobierno venezolano y añadió que la Administración no teme recurrir a la Doctrina Monroe en la cuestión venezolana.

"Quisiera ver la coalición lo más amplia posible que podamos formar para reemplazar a Maduro", dijo Bolton durante una entrevista en el programa State of the Union de CNN. "Eso es lo que estamos intentando hacer".

Cuando se le preguntó si el apoyo de Estados Unidos a otros brutales dictadores del mundo socava la credibilidad de su argumento, Bolton respondió que no cree que lo haga y que eso es cosa aparte.

El 23 de enero, la Administración del presidente Donald Trump reconoció a Guaidó como "presidente encargado", días después de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tomara posesión para un segundo período. En respuesta, Maduro rompió lazos diplomáticos y políticos con Estados Unidos.

"Parte del problema en Venezuela es la fuerte presencia cubana. De 20 mil a 25 mil oficiales de seguridad cubanos según informes que han estado en el público. Este es el tipo de cosas que consideramos inaceptables y por eso estamos ejecutando estas políticas", dijo Bolton.

El jueves, el Departamento de Estado de Estados Unidos revocó las visas de 49 individuos alineados con Maduro y al día siguiente el Departamento del Tesoro impuso nuevas sanciones contra seis oficiales de seguridad venezolanos cercanos a Maduro.