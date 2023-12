No soy el único que podría vencer a Trump: Biden

Nueva York.- El presidente Biden admitió este miércoles que no es el único demócrata que podría derrotar al ex presidente Donald J. Trump en las elecciones del próximo año, pero dejó claro que tiene la intención de permanecer en la carrera en lugar de pasar la antorcha a una nueva generación.

El llamamiento de la campaña de reelección de Biden a sus compañeros de partido se ha basado en el argumento de que es el demócrata mejor equipado para mantener a su predecesor procesado y acusado fuera del Despacho Oval. Pero este miércoles se le preguntó al presidente si creía que algún otro demócrata podría imponerse a Trump.

"Probablemente 50 de ellos", dijo el Sr. Biden. "No soy el único que podría derrotarle. Pero le derrotaré".

El comentario del presidente se produjo en medio de dudas generalizadas al respecto entre los demócratas, a quienes les preocupa que sus bajos índices en las encuestas presagien una campaña cuesta arriba para mantener al Sr. Trump alejado de la Casa Blanca. En una recaudación de fondos de campaña en el área de Boston el martes, el Sr. Biden dijo que "si Trump no se estuviera postulando, no estoy seguro de que me estaría postulando", sugiriendo hasta qué punto su predecesor motivó su decisión de postularse nuevamente a la edad de 81 años.

Aunque las encuestas muestran que la mayoría de los demócratas preferirían que otra persona representara al partido en las elecciones del próximo año, el caso de Biden para otra nominación se ha visto reforzado por la realidad de que no hay un sustituto obvio que inspire confianza generalizada entre los demócratas de que podrían vencer a Trump.

En las primarias demócratas, Biden sólo se enfrenta a rivales de largo alcance, como el representante Dean Phillips, de Minnesota, y la escritora Marianne Williamson. Pero varios otros demócratas ambiciosos están esperando en las alas en caso de que por alguna razón Biden cambie de rumbo y abandone, incluyendo la vicepresidenta Kamala Harris y los gobernadores Gavin Newsom de California, Gretchen Whitmer de Michigan y J.B. Pritzker de Illinois.

En declaraciones a los periodistas tras hacer una declaración sobre la ayuda a Ucrania este miércoles, Biden también rechazó los ataques republicanos a los intereses empresariales de su familia, mientras los republicanos de la Cámara de Representantes persiguen la destitución. A la pregunta de si se había reunido con los socios comerciales de su hijo Hunter Biden de otros países como China y Ucrania, el Sr. Biden dijo: "No lo hice. Es sólo un montón de mentiras".