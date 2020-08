No sé si mi relación sobrevivirá a la pandemia

The New York Times

"No puedo soportarlo más", le dije a mi pareja de siete años y padre de mis dos hijos. "Quizás deberíamos empezar a buscar lugares separados".

Luego salí furiosa de nuestro apartamento y salí por nuestra tranquila calle arbolada en el vecindario de Bedford-Stuyvesant, en Brooklyn. Las lágrimas humedecieron las esquinas de mi cubrebocas mientras contemplaba todo lo que me había traído a este punto: considerar terminar mi relación. No fue una pérdida de gemelos a las 19 semanas; no fueron los varios abortos espontáneos posteriores; no fue el nacimiento de nuestros dos hijos, una mudanza a campo traviesa o una polémica por el Juego de campeonato entre mis amados Halcones Marinos de Seattle y sus Empacadores de Green Bay en enero lo que amenazó la longevidad de nuestra relación.

Era una pandemia que nos había dejado refugiados en el lugar durante meses, él arriesgando la exposición para continuar manteniendo a su familia como un trabajador esencial, mientras yo trabajaba desde casa y tomaba el relevo de la paternidad. Obligados a vivir en lugares cerrados sin acceso a ningún apoyo o indulto externo, abrumados por las responsabilidades adicionales de los padres e incapaces de acceder a ningún tipo de cuidado infantil asequible, peleabamos más y nos entendíamos menos. En medio de todo esto, me quedé pensando si mi relación podría encontrar una manera de sobrevivir al Covid-19.

Sé que no estoy sola. No es raro que hojee las redes sociales y lea una publicación de una madre que pide orientación mientras se prepara para decirle a su pareja que quiere separarse, o una madre que presenta documentos de divorcio y pide consejo a madres solteras. Los estudios han demostrado que los problemas financieros, demasiadas discusiones y una división desigual en la crianza de los hijos y las responsabilidades del hogar se encuentran entre las principales razones por las que las parejas se separan o solicitan el divorcio.

Las circunstancias están propicias para la disolución de las relaciones de los padres con la tasa de desempleo en el 10.2 por ciento, el país se precipita hacia una recesión y las madres trabajadoras, que asumían la mayoría de las tareas de crianza de los hijos antes del inicio de una crisis de salud pública, se ven afectadas de manera desproporcionada por el Covid-19.

Casi una de cada 10 personas casadas o con pareja en Estados Unidos dice que es muy probable que se separe de su pareja o cónyuge, al menos en parte, debido a problemas relacionados con la pandemia, según una encuesta publicada el 4 de agosto. La misma encuesta descubrió que una de cada cinco personas casadas o en pareja estaba peleando más con su pareja durante este tiempo, y el 30 por ciento de los encuestados con pareja o casados dijeron que estaban más molestos con su pareja de lo habitual. Pero los efectos a largo plazo de la pandemia en las parejas, por grandes o pequeños que sean, siguen siendo desconocidos y, en su mayoría, anécdotas.

El doctor Rogers, especialista, explicó: "La ansiedad que muchos de nosotros sentimos, particularmente en el contexto de la incertidumbre de la pandemia, puede ejercer una enorme presión sobre las relaciones entre los padres, especialmente ahora que muchos se enfrentan a la toma de decisiones sobre la educación de sus hijos".

Además de un período prolongado de trauma y la politización del virus, que ha hecho que sea mucho más difícil para los padres ponerse de acuerdo sobre lo que es mejor para ellos y sus hijos, la disparidad constante en la distribución del trabajo de los padres también ha aumentado las posibilidades de lucha en las relaciones.

"La carga adicional sobre las mujeres para administrar el hogar y los niños, y la expectativa de que este sea el caso, explícitamente o no, puede crear una dinámica de poder desigual que valora el trabajo de una persona más que el de otras", dijo Jessi Gold, psiquiatra y profesora de la Universidad de Washington, en St. Louis. "El resentimiento puede crecer y provocar tensión en las relaciones, especialmente cuanto más tiempo pasa".

Y dado que la incertidumbre financiera, las restricciones de viaje y una mayor dificultad para acceder al cuidado infantil pueden dificultar, si no imposibilitar, la separación o el divorcio, la flexibilidad y la comunicación de una pareja son más importantes que nunca.

Stacy D. Phillips, abogada de derecho familiar, explicó que retrasar los procedimientos de separación o divorcio tampoco es infrecuente. “Los ingresos de las personas son inciertos y el valor de la vivienda y otros valores de activos se han reducido. La gente no está segura de lo que puede pagar”. Y mientras Phillips dice que algunas parejas se están aprovechando de las dificultades financieras de su pareja y se están divorciando mientras los activos están bajos, otras "quieren esperar para lidiar con la separación cuando regrese una sensación de normalidad".

En cuanto a mí, no sé qué pasará en el futuro con mi familia: con la pandemia, el horario escolar de mi hijo de primer grado o mi pareja. Cuando nos enteramos de que estaba embarazada de gemelos a los pocos meses de nuestra relación, nos dijimos el uno al otro que, si podíamos superar esto, podríamos superar cualquier cosa. Y hemos dicho lo mismo cada vez que una situación difícil o un evento traumático ha amenazado nuestra relación. Pero todavía abandona la seguridad de nuestro hogar todos los días para ir a trabajar a una instalación donde ha muerto gente a causa del Covid-19. Y todavía estoy atrapada en casa con dos niños, con la tarea de ayudar a mi hijo a aprender de forma remota y atender a un niño necesitado de 1 año mientras trabajo desde casa. La pandemia nos ha obligado a enfrentar problemas existentes en nuestra relación, tener conversaciones difíciles y ser aún más reflexivos en la forma en que nos comunicamos.

Solo puedo esperar, al igual que nuestros esfuerzos para ayudar a mitigar la propagación de Covid-19, que sea suficiente.