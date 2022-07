'No me di cuenta de la violencia del 6 de enero': Melania Trump

Nueva York.— Horas antes de que el Comité que investiga el 6 de enero llevara a cabo una audiencia enfocada en las acciones del ex presidente Donald J. Trump y sus más cercanos colaboradores ese día, la ex primera dama Melania Trump le dijo a Fox News que no se dio cuenta del ataque al Capitolio cuando se estaba realizando.

“El 6 de enero del 2021, yo me encontraba cumpliendo mis tareas como primera dama de Estados Unidos de América, y no me di cuenta de lo que estaba ocurriendo simultáneamente en el Capitolio de Estados Unidos”, dijo la señora Trump en una entrevista que fue publicada en las plataformas digitales de Fox News.

La señora Trump siguió diciendo que pasó el día cumpliendo sus obligaciones oficiales “registrando el contenido de los salones históricos de la Casa Blanca”.

Eso incluyó, dijo, supervisar a un equipo de fotógrafos y archivistas que estaban reuniendo las imágenes de archivo de las renovaciones que ella y Trump hicieron en la Casa Blanca durante su término.

Ella asegura que desconocía los detalles del ataque hasta después del 6 de enero del 2021, contradiciendo la versión de su ex jefa de gabinete, Stephanie Grisham, quien recientemente dio a conocer un mensaje de texto en donde al parecer demuestra que la señora Trump rechazó emitir un comunicado condenando la violencia.

De acuerdo a la versión de Grisham, le preguntó a la señora Trump, “¿quiere publicar un tweet para decir que las protestas pacíficas son un derecho que tiene cada estadounidense, pero no hay lugar para los actos ilegales y la violencia?”.

La señora Trump replicó cortante: “No”.

En la entrevista con Fox, la señora Trump dijo que si hubiera sido informada completamente de los detalles, “naturalmente que habría denunciado de inmediato la violencia que ocurrió en el Capitolio”.

También arremetió contra Grisham: “aunque el comportamiento de la señorita Grisham es decepcionante, lo que dijo no es sorpresivo y tampoco es un incidente aislado”.