No hay señales de la 'ola roja' que esperaban los republicanos

Washington.- El control del Congreso estuvo en juego la madrugada de este miércoles, con demócratas y republicanos siguiendo de cerca las contiendas por el Senado que aún no se han declarado en Nevada y Arizona, así como una reñida contienda en Georgia que podría dirigirse a una segunda vuelta en diciembre.

A medida que avanzaba el conteo este miércoles por la mañana, estaba bastante claro que los demócratas habían desafiado las predicciones de una paliza electoral a mitad de período, ganando docenas de carreras clave para la Cámara, el Senado y los gobernadores en todo el país y anticipando una "ola republicana" que dijeron que definiría una de las campañas intermedias más importantes de los últimos tiempos.

PUBLICIDAD

Pero incluso con esas decepciones, los republicanos podrían emerger con mayorías en ambas cámaras del Congreso. Para mantener el control del Senado, los demócratas necesitan que dos de sus titulares, Mark Kelly de Arizona y Catherine Cortez Masto de Nevada, mantengan sus ventajas (Kelly lideraba su carrera este miércoles temprano, con el 66 por ciento de los votos contados, mientras que Cortez Mastro iba rezagada, con el 75 por ciento de las papeletas contadas).

Si solo prevalece uno de esos dos, el control demócrata se basará en las últimas votaciones en Georgia que empujen al senador Raphael Warnock por encima del 50 por ciento requerido, o en una segunda vuelta el 6 de diciembre en esa carrera que cautivaría al país, de la misma manera que dos senadores las segundas vueltas en Georgia a principios de 2021 determinaron la mayoría demócrata actual.

El martes, una reñida victoria del vicegobernador de Pensilvania, John Fetterman, sobre el célebre médico Mehmet Oz, cambió un escaño en el Senado de republicano a demócrata. Dos senadores demócratas titulares, Maggie Hassan de New Hampshire y Michael Bennet de Colorado, ganaron la reelección de manera decisiva, según The Associated Press, poniendo fin a dos carreras que se consideraban presagios potenciales de una paliza republicana.

Pero en Ohio y Carolina del Norte, dos republicanos respaldados por el expresidente Donald J. Trump lograron la victoria. El autor e inversor J.D. Vance derrotó a su rival demócrata, el representante Tim Ryan, por seis puntos porcentuales en Ohio, y Ted Budd ganó el escaño de Carolina del Norte que dejó vacante Richard Burr.

En la lucha por la Cámara, solo una titular demócrata, la representante Elaine Luria de Virginia, había sido derrotada este miércoles temprano. Pero su pérdida fue igualada por la derrota de un veterano republicano, el representante Steve Chabot, en Ohio. El partido republicano también ganó dos escaños abiertos en la Cámara que dejaron vacantes los demócratas en Florida.

El representante Sean Patrick Maloney de Nueva York, presidente del brazo de la campaña demócrata de la Cámara, estaba en peligro de perder su escaño. Pero en otras elecciones críticas para la Cámara, demócratas en peligro como los representantes Abigail Spanberger de Virginia y Chris Pappas de New Hampshire mantuvieron sus escaños, según The Associated Press.

Con escaños aún en juego en Nueva York y varios estados del oeste, el control de la Cámara está todo menos resuelto. Podrían pasar varios días antes de que la próxima mayoría de la Cámara esté clara.