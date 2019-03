No hay prisa para cambiar tasas: Powell

Washington— El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que el banco central de Estados Unidos "no siente prisa alguna" por cambiar el nivel de las tasas de interés, porque observa que una economía mundial que se desacelera está afectando las condiciones locales.

Actualmente, las tasas son "apropiadas", dijo Powell en una amplia entrevista con el programa de noticias 60 Minutes de CBS, en el que las consideró "casi neutrales", lo que significa que no están ni estimulando ni frenando la economía.

Según él, una desaceleración económica en China y Europa, y otros problemas globales, representan los mayores riesgos para Estados Unidos que, por lo demás, está saludable. Sin embargo, dijo que incluso en las otras economías los "resultados muy negativos" no eran probables.

La entrevista, una década después de que el ex presidente Ben Bernanke apareció en el mismo programa para hablar sobre la respuesta agresiva de la Fed a la recesión, tocó una serie de asuntos, incluida la salud del sistema financiero y la agresiva crítica del Presidente Trump a las alzas de tasas.

"La crisis financiera causó un gran daño a la vida de muchas personas. Y, por supuesto, no todos se han recuperado", dijo Powell.

"Nos esforzamos mucho para aprender las lecciones de lo que salió mal para construir un sistema financiero mucho más fuerte, más resistente y mejor capitalizado, de modo que sea más resiliente a los tipos de crisis que suceden".

Respecto de Trump, Powell sostuvo que no sería "apropiado" comentar sobre los comentarios de Trump, que incluyeron decir que la Fed estaba "loca".

Aún sí, dijo que no creía que el Presidente, por ley, tenga el poder de despedirlo por una diferencia política.