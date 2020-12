No hay evidencia de fraude electoral: Barr

Associated Press / Fiscal general William Barr

Nueva York— El fiscal general William Barr dijo este martes que el Departamento de Justicia no ha descubierto evidencia de un fraude electoral generalizado que cambie el resultado de las elecciones presidenciales de 2020.

Sus comentarios se producen a pesar de las repetidas afirmaciones del presidente Donald Trump de que las elecciones fueron robadas y su negativa a reconocer su derrota ante el presidente electo Joe Biden.

En una entrevista con The Associated Press, Barr dijo que los abogados estadounidenses y los agentes del FBI han estado trabajando para dar seguimiento a las quejas específicas y la información que han recibido, pero no han descubierto ninguna evidencia que cambie el resultado de las elecciones.

“Hasta la fecha, no hemos visto fraude a una escala que pudiera haber afectado un resultado diferente en las elecciones”, dijo Barr a AP.

Los comentarios son especialmente directos y provienen de Barr, quien ha sido uno de los aliados más ardientes del presidente. Antes de las elecciones, había planteado repetidamente la noción de que el fraude electoral por correo podría ser especialmente vulnerable al fraude durante la pandemia de coronavirus, ya que los estadounidenses temían ir a las urnas y, en cambio, optaban por votar por correo.