No hay casilla que marcar: Cuando el censo no te refleja

Egipcios, iraníes, libaneses, amazigh, árabes, estadounidenses.

Éstas son sólo algunas de las formas en que se describieron a sí mismas miles de personas que respondieron a una convocatoria del New York Times. Las respuestas eran tan diversas como el grupo de individuos que las respaldaban. Las personas con raíces en Oriente Próximo y el Norte de África, a menudo abreviadas como MENA, representan una multitud de culturas, religiones e idiomas. Y todos tienen puntos de vista diferentes sobre cómo encajan en el mosaico estadounidense.

Tener en cuenta la identidad de los MENA en Estados Unidos ha cobrado especial relevancia este año. Las elecciones presidenciales de 2024 podrían depender de un puñado de estados indecisos como Michigan, donde los votantes árabes estadounidenses se decantaron decisivamente por el presidente Biden en 2020. Pero Biden se ha enfrentado a una creciente frustración por parte de los árabes estadounidenses y de otros miembros de su partido por su apoyo a Israel en la guerra de Gaza.

Aunque las personas de ascendencia MENA no son en absoluto monolíticas, comparten una experiencia común en Estados Unidos. En los formularios oficiales, la mayoría no se ven representados en las casillas de raza u origen étnico. Con pocas opciones buenas, muchos acaban siendo contados como "blancos".

Una directriz federal de hace décadas define como "blanco" a cualquier persona con orígenes en Europa, el norte de África u Oriente Medio. En el censo de 2020, "libanés" y "egipcio" se ofrecían como ejemplos para la casilla "blanco" en la pregunta sobre raza. Las otras categorías eran "negro o afroamericano", "indio americano o nativo de Alaska", "hawaiano nativo u otro isleño del Pacífico" y una variedad de ascendencias asiáticas.

Aunque la encuesta del Times y las entrevistas de seguimiento -realizadas entre septiembre de 2022 y agosto de 2023- no representan todas las voces de Oriente Medio y el Norte de África, una gran mayoría de los encuestados coincidieron en que las categorías raciales actuales no coinciden con su forma de identificarse.

LÍDERES COMUNITARIOS llevan años abogando por la inclusión de Oriente Medio y Norte de África como categoría oficial.

El año pasado, el gobierno de Biden propuso suprimir MENA de la definición de "blanco" y añadir una casilla de "Oriente Medio o Norte de África" como parte de una revisión más amplia para combinar la pregunta sobre raza y etnia en los formularios federales.

Eche un vistazo a un ejemplo de formulario propuesto. El añadido de MENA aparece resaltado.

Las revisiones, actualmente en estudio, darían reconocimiento oficial a una parte importante y creciente de la población estadounidense. También repercutirían en el universo estadístico del país y tendrían numerosas implicaciones prácticas para la población MENA, especialmente en materia de atención sanitaria, educación y representación política.

"Hemos pasado más de 30 años intentando llegar a un punto en el que el censo tuviera en cuenta la masiva infravaloración de nuestra comunidad", afirmó Maya Berry, directora ejecutiva del Instituto Árabe Americano.

Sin embargo, a algunos expertos les preocupa que la adición de más casillas, junto con la opción de escribir en ellas, pueda confundir a los encuestados y hacer que el formulario del censo sea demasiado complejo para generar datos precisos. Al fin y al cabo, no existe un conjunto consensuado de países o etnias que entren en la categoría de Oriente Medio y Norte de África.

"Sería la primera vez desde los años 70 que se añade una categoría de raza o etnia completamente nueva, y eso es un cambio muy significativo", afirma Margo J. Anderson, profesora emérita de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee y autora de "The American Census: A Social History". "Estás pidiendo a la gente que responda de una manera mucho más complicada, y MENA es sólo una pieza de una necesidad mucho mayor de probar todos estos cambios entre ahora y el censo de 2030".

La Oficina del Censo anunció recientemente que 3,5 millones de personas indicaron un origen MENA en el censo decenal de 2020, pero las cifras sólo incluían a quienes se identificaron en primer lugar como blancos.

La mayor parte de lo que los demógrafos saben ahora sobre la población MENA proviene de la Encuesta anual de la Comunidad Estadounidense de la Oficina del Censo, que pregunta a los encuestados sobre la raza, el origen étnico y también su ascendencia. Los datos más recientes, de 2022, muestran que casi cuatro millones de residentes en Estados Unidos -algo más del 1% de la población- declararon tener ascendencia de Oriente Medio o del norte de África.

Estas cifras también pueden combinarse con otras preguntas de la encuesta para ayudar a los demógrafos a comprender a grandes rasgos la población de Oriente Medio y el Norte de África en términos de tamaño, ubicación y situación económica, pero estas estadísticas no tienen valor jurídico. Sólo las categorías incluidas en el censo decenal dictan cómo se clasifica a las personas en un amplio espectro de organismos estadísticos.

Por ejemplo, aunque se ha investigado a fondo la diferencia de rendimiento en las escuelas públicas entre los estudiantes blancos y negros, se sabe menos sobre el rendimiento de los estudiantes de Oriente Medio y Norte de África porque no se les tiene en cuenta oficialmente en las estadísticas federales de educación.

Cuando los responsables políticos redibujan las fronteras políticas cada diez años, suele haber mucho debate sobre si los nuevos distritos del Congreso representan equitativamente a los diversos grupos minoritarios. Pero las personas de ascendencia magrebí no forman parte oficialmente de esta conversación porque no existen en los datos utilizados para trazar las líneas.

Los investigadores médicos pueden detectar mejor los elevados riesgos para la salud de determinados grupos si acceden a datos raciales más granulares, según han descubierto recientemente investigadores de la Universidad de Cornell. Durante el primer año de la pandemia, por ejemplo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades pudieron detectar el elevado riesgo de Covid entre los nativos americanos en gran parte porque éstos, a diferencia de los MENA, constituyen una categoría racial oficial. La Dra. Tiffany Kindratt, investigadora sanitaria de la Universidad de Texas en Arlington que ha llegado a una conclusión similar en su trabajo, señaló que la designación es crucial para conseguir financiación para los estudios.

Ante tanta falta de información, The Times decidió realizar su propia encuesta para saber más sobre los descendientes de MENA en Estados Unidos.

sobre su identidad racial y étnica.

Cuando se les pidió que eligieran entre una lista de opciones raciales que no incluía "Oriente Medio o Norte de África", casi la mitad de los 5.300 encuestados eligió "otra raza" y aproximadamente un tercio eligió "blanco". Cuando se añadió la casilla MENA, el cambio fue drástico: casi el 90% eligió sólo MENA o MENA junto con otra categoría. (A diferencia del formulario del censo, que pide a los individuos MENA que se identifiquen como "blancos", la encuesta del Times no lo hizo).

"Mucha gente de Oriente Medio y Norte de África no se percibe a sí misma como parte de la población mayoritaria de Estados Unidos", afirma Jeffrey S. Passel, demógrafo senior de Pew Research. "Algunos de ellos se perciben a sí mismos como objeto de discriminación debido a sus orígenes".

Nadine Naber, profesora de estudios árabe-americanos en la Universidad de Illinois Chicago, dijo que la falta de una casilla MENA dificultaba el seguimiento de los casos de racismo y discriminación, tanto para las fuerzas del orden como en los lugares de trabajo y las universidades.

Al mismo tiempo, las personas de ascendencia norteafricana y de Oriente Medio suelen ser "hipervisibles" y objeto de perfiles raciales, y los estereotipos que asocian a musulmanes y árabes con el terrorismo persisten con consecuencias perniciosas, afirmó el Dr. Naber. Y puede haber cierta reticencia a autoidentificarse como de Oriente Medio y norteafricanos en los formularios oficiales por esa misma razón, añadió.

"La gente carece de acceso a los recursos y está siendo discriminada, pero no podemos responder porque no tenemos los datos", dijo el Dr. Naber, que es autor de un estudio sobre los estadounidenses de origen árabe en Chicago publicado el año pasado llamado "Beyond Erasure and Profiling".

UNA PEQUEÑA PARTE de los encuestados eligió "blanco" incluso cuando se ofrecía la opción de "Oriente Medio y Norte de África", lo que demuestra lo difícil que es encontrar un acuerdo universal sobre las opiniones en torno a la identidad dentro de una población tan diversa. Pero cuando MENA era una opción, un porcentaje mucho mayor de encuestados la elegía además de "blanco".

Varios encuestados reconocieron el privilegio que conlleva la percepción de aparecer o presentarse como "blanco".