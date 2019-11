No descarta WSJ acción militar de EU en México

Ciudad de México— Si México no puede controlar su territorio, Estados Unidos tendrá que hacer más para proteger a los estadounidenses de los cárteles en ambos países, advierte The Wall Street Journal en un editorial.

La matanza de los LeBarón es una advertencia de los cárteles, especialmente al Gobierno mexicano, de que el crimen domina, dice.

No obstante, el diario indica que los estadounidenses deben reconocer que alimentan esa "violencia desenfrenada".

Según un informe del Consejo de Relaciones Exteriores, agrega el WSJ, los estadounidenses gastaron casi 150 mil millones de dólares en el 2016 en cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana, y, enfatiza, en fentanilo, que está empeorando la situación.

"La mayor parte de esto llega a través de la frontera y el dinero de las ventas de drogas permite a los cárteles sobornar a las fuerzas del orden en ambos países".