No debería ser nominado si es condenado: votantes de Trump

The New York Times | Seguidores de Trump en New Hampshire

Nueva York.- Casi una cuarta parte de los simpatizantes del expresidente Donald J. Trump consideran que no debería ser el nominado del Partido Republicano a la presidencia el próximo año si es encontrado culpable de algún delito, de acuerdo a un sondeo realizado por New York Times-Siena College. Trump sigue disfrutando de una enorme ventaja entre los candidatos republicanos que desean ser nominados presidenciales y ha utilizado los procesos legales que enfrenta para mostrarse como la víctima de una persecución política de parte de los demócratas y el presidente Biden. Sin embargo, el sondeo sugiere que una minoría no tan insignificante que hubieran querido que estuviera en la parte superior de la boleta republicana en noviembre podrían cambiar de opinión si fuera encontrado culpable de cualquiera de los cuatro casos penales que está enfrentado, aun cuando haya ganado la competencia en las primarias. Otro 20 por ciento de los que se identificaron a sí mismos como simpatizantes de Trump fueron más allá al decir que debería ir a prisión si es condenado del caso federal en Washington en el que es acusado de participar en un complot para anular la elección del 2020. El 23 por ciento de sus simpatizantes dijo que consideran que ha cometido "graves delitos federales", en comparación de un 11 por ciento que opinó eso en el mes de julio. El sondeo fue realizado antes de que la Suprema Corte de Colorado decidiera el martes que Trump debe ser descalificado de las boletas de las primarias republicanas en ese estado. La corte decidió que Trump no era elegible de acuerdo a la Catorceava Enmienda, que descalifica a cualquiera que haya participado en una insurrección de ocupar un puesto público. Los hallazgos del sondeo dejan de manifiesto la importancia que tiene para Trump la estrategia que él y sus abogados están implementando para retrasar sus juicios, especialmente el caso federal de interferencia en la elección en Washington. En repetidas ocasiones, Trump ha descrito los casos, incluyendo los que le fincó la fiscalía estatal, como "cacería de brujas" diseñados únicamente para impedir su candidatura. El sondeo de The Times encontró que el 84 por ciento de los simpatizantes de Trump --- y el 46 por ciento de los votantes registrados entrevistados --- creen que varios cargos que está enfrentando "tienen motivaciones políticas".