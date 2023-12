No buscaría reelección de no ser por Trump: Biden

Nueva York.- El presidente Biden sugirió este martes que hubiera quedado contento de servir sólo un término, si su predecesor, el expresidente Donald J. Trump, no estuviera intentando regresar a la Casa Blanca.

En un evento de recaudación de fondos en Boston, Biden presentó su decisión de reelegirse impulsado mayormente por su determinación de derrotar a Trump en una segunda ocasión e impedir que regrese al poder.

En ocasiones, Biden ha mostrado un segundo término de Trump como un peligro existencial para la democracia estadounidense.

“Si Trump no estuviera compitiendo, no estoy seguro de que me hubiera postulado”, les comentó a los donadores de Weston, Massachusetts, que es la ciudad natal de Alan Solomont, quien desde hace tiempo ha apoyado financieramente a los demócratas y que fue embajador ante España. “Pero no podemos dejarlo que gane”.

La declaración del presidente ocurre en un momento en que los sondeos muestran que la mayoría de los demócratas preferirían que alguien que no fuera Biden, quien cumplió 81 años el mes pasado, representara a su partido en la elección del próximo año.

Una encuesta realizada por CNN en el mes de agosto encontró que el 67 por ciento de los demócratas e independientes que se inclinan hacia los demócratas desean otro nominado, y el 70 por ciento mencionó la edad de Biden, su salud, competencia mental o habilidad para manejar el puesto como la principal preocupación acerca de él.

Aunque él se describió como “un puente” para la siguiente generación durante su campaña del 2020, un comentario que algunos interpretaron como una pista de que sólo serviría un término, Biden ha concluido que está en la mejor posición de volver a derrotar a Trump, justificando su campaña de reelección.

Él enfrenta contrincantes improbables en las primarias demócratas como el representante Dean Phillips de Minnesota y la escritora Marianne Williamson.

Trump, quien tiene 77 años, y ha demostrado recientemente problemas cognitivos, supera a sus rivales para la nominación republicana por dos dígitos en las encuestas y al parecer está decidido a ganar su tercera elección general.