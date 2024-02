Nikki Haley sugiere a los demócratas no nominar a Biden

Washington.- Nikki Haley volvió a sugerir este sábado sin evidencia que los demócratas no deberían nominar al presidente Joe Biden debido a su edad y memoria, mientras continuaba sus llamados a los republicanos para que no pasen por alto la propia competencia mental del ex Mandatario Donald Trump.

"Dije esto antes, y todos en los medios perdieron la cabeza, pero Joe Biden no va a ser el nominado, no lo será", dijo afuera de una ópera en Newberry, Carolina del Sur, donde comenzó lo que se espera que será un recorrido en autobús de un día de duración por todo el estado.

En una conferencia de prensa posterior, Haley añadió que los republicanos debían "despertar" y elegir también a otra persona como su candidato.

Pero cuando se le preguntó qué medidas creía que estaban tomando los demócratas para frustrar la nominación de Biden, no ofreció ningún detalle, solo dijo: "Quiero decir, no hay manera de que no estén en completo pánico en este momento".

Los comentarios de Haley, ex Gobernadora de Carolina del Sur y embajadora de las Naciones Unidas bajo Trump, son parte de un nuevo argumento, que dio a conocer el viernes el informe del fiscal especial que cuestiona la agudeza mental de Biden sobre su manejo de documentos clasificados.

Haley ha estado adoptando una postura más combativa hacia Trump mientras ambos se dirigen a un importante enfrentamiento primario el 24 de febrero en su estado natal.

En la parada de Newberry, una multitud de unas 100 personas vitorearon cuando un elegante autobús Nikki Haley azul marino llegó frente a una ópera al son de "Right Now" de Van Halen. Algunos asistentes llevaban calcomanías que decían "Trump es demasiado gallina para debatir", y miembros del personal de la campaña repartieron hojas de trabajo en las que pedían a los encuestados que dibujaran un reloj, identificaran animales y explicaran pares de palabras. "¿Puedes pasar una prueba de competencia mental?" ellos leen. "¿Puede Joe Biden? ¿Puede Donald Trump?"

En el muñón, Haley enfatizó el progreso del estado bajo su liderazgo antes de pasar rápidamente a lo que se ha convertido en su conjunto estándar de ataques contra Trump, de 77 años, y Biden, de 81, presentando a ambos hombres como pertenecientes a la misma era política pasada, y de manera más agresiva criticando a los republicanos por apoyar al ex presidente y su "caos".

"¿Por qué tenemos que tener a alguien de 80 años postulándose para un cargo? ¿Por qué no pueden dejar el poder y dejar que un nuevo líder generacional entre allí? Preguntó Haley, llamándolos "viejos gruñones".

El argumento final más potente de Haley tal vez haya sido que la mayoría de los estadounidenses no quieren ver una revancha entre Trump y Biden.

Haley también enfrenta grandes probabilidades contra Trump, quien continúa dominando por cifras de dos dígitos en la mayoría de las encuestas estatales y nacionales, y tiene más de 80 funcionarios republicanos actuales y anteriores de Carolina del Sur respaldando su campaña, incluidos el gobernador Henry McMaster y los senadores Lindsey Graham y Tim Scott.