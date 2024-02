Niegan que acuerdo fronterizo 'permitirá' 5 mil inmigrantes diarios

Nueva York.- Los críticos republicanos han tergiversado rápidamente un elemento de un proyecto de ley de compromiso bipartidista presentado el domingo para sugerir engañosamente que permite la entrada ilegal en el país de 5 mil inmigrantes cada día.

La ley, que vincula la financiación adicional de la ayuda militar a Ucrania con la política de inmigración, reprimiría de forma más agresiva los cruces ilegales en la frontera de Estados Unidos con México.

Esta afirmación se ha convertido en un tema de conversación popular, reflejo de la oposición generalizada de los republicanos, que se han centrado en las disposiciones de seguridad fronteriza del proyecto de ley de 118 mil 300 millones de dólares y las han tachado de demasiado laxas.

Pero, de hecho, el proyecto de ley no autoriza a los inmigrantes a cruzar ilegalmente la frontera. En cambio, entre otras disposiciones, otorgaría a los funcionarios la autoridad para expulsar sumariamente a los inmigrantes, sin apenas recursos, después de que un cierto número cruces: una media de 5 mil encuentros al día durante una semana, o 8 mil 500 en un solo día.

He aquí una comprobación de los hechos.

Lo que se dijo

"El proyecto de ley de fronteras abiertas de Biden y Schumer permite la entrada de 5 mil inmigrantes al día en nuestro país".

- Los republicanos de la Cámara de Representantes en un post en las redes sociales este lunes

"Esto es lo que la gente que impulsa este 'acuerdo' no te está diciendo: Acepta a 5 mil inmigrantes ilegales al día y da permisos de trabajo automáticos a los receptores de asilo - un imán para más inmigración ilegal."

- Steve Scalise, líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, en una publicación en las redes sociales el domingo

"Este proyecto de ley es un desastre. Este proyecto de ley tiene 5 mil personas al día potencialmente entrando en nuestro país. No tiene sentido".

- El expresidente Donald J. Trump en una entrevista este lunes

"El proyecto de ley de AMNISTÍA del Senado borra nuestras fronteras. Cada Senador hizo un juramento para defender nuestras leyes, incluyendo nuestras leyes de seguridad fronteriza & inmigración. Los senadores quieren permitir que 5 mil inmigrantes ilegales crucen nuestra frontera al día."

- Representante Mary Miller, republicana de Illinois, en una publicación en las redes sociales el domingo

Esto es engañoso. La ley pretende dificultar la solicitud de asilo y agilizar el proceso, ampliar la capacidad federal de detención y financiar otras inversiones en la frontera, como la contratación de funcionarios de asilo y agentes de seguridad fronteriza, entre otras cosas. No dice que se permita la entrada ilegal de 5 mil inmigrantes al día.

En cambio, el proyecto de ley utiliza ese número para ayudar a determinar cuándo puede entrar en vigor una nueva y estricta autoridad de emergencia para expulsar más fácilmente a los migrantes, independientemente de si tienen la intención de solicitar asilo.

"Ya se están produciendo más de 5 mil cruces ilegales", escribió en un correo electrónico Theresa Cardinal Brown, asesora principal de inmigración y política fronteriza del Bipartisan Policy Center. "No lo estamos 'permitiendo'; está ocurriendo, y entonces tenemos que ocuparnos de ello".

Según la ley actual, los inmigrantes que cruzan la frontera ilegalmente pueden solicitar asilo, lo que desencadena un largo proceso en el que esperan una decisión.

Según el acuerdo, la disposición en la que se centran las reclamaciones de los republicanos establecería un mecanismo por el que las autoridades tendrían que cerrar la frontera a los inmigrantes que intenten entrar ilegalmente en Estados Unidos y expulsarlos en masa. El mecanismo se activaría cuando el número de encuentros alcanzara una media de 5 mil al día durante una semana, o 8 mil 500 en un día concreto. Los encuentros tendrían que disminuir drásticamente antes de que se levantara el cierre. El proyecto de ley también otorgaría al Secretario de Seguridad Nacional la capacidad de ejercer la misma autoridad antes, con una media de 4 mil encuentros al día durante una semana.

Este poder "permitiría deportaciones sumarias de inmigrantes y les negaría la posibilidad de solicitar cualquier forma de permanecer en EU salvo en circunstancias muy limitadas", dijo Brown.

Comparó la autoridad propuesta con el Título 42, una norma sanitaria que utilizaba el coronavirus como motivo para devolver rápidamente a los inmigrantes que cruzaban ilegalmente la frontera, desde marzo de 2020 hasta que la política finalizó en mayo.

En diciembre, la Patrulla Fronteriza informó de más de 250 mil encuentros -o una media diaria de unos 8 mil-, según datos de Aduanas y Protección de Fronteras.

Incluso antes de que se alcancen los umbrales propuestos, los inmigrantes sorprendidos cruzando la frontera ilegalmente seguirían siendo detenidos y procesados, enfrentándose a la perspectiva de la deportación.

Los expertos señalaron que, a la luz de las medidas de seguridad fronteriza más estrictas del proyecto de ley de compromiso, es probable que disminuya el número de cruces no autorizados.

"El proyecto de ley no permitiría la entrada de 5 mil inmigrantes no autorizados al día", dijo Michelle Mittelstadt, portavoz del Instituto de Política Migratoria, en un correo electrónico. "De hecho, llevaría a una reducción de las entradas no autorizadas porque exige un listón más alto para ser considerado para el asilo y pone en marcha un proceso de selección más rápido con límites a la revisión en caso de denegación, y hay mayores capacidades de detención y expulsión."

Y añadió: "Con o sin ese gatillo de 5 mil, cualquier persona interceptada cruzando ilegalmente la frontera se enfrentaría a un listón más alto para la consideración de asilo."

El senador James Lankford, republicano de Oklahoma que ayudó a redactar el proyecto de ley, también ha rebatido las afirmaciones de que autoriza la entrada ilegal de 5 mil inmigrantes al día.