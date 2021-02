Niegan abogados que Trump instigó asalto a Capitolio

The New York Times

Los abogados del expresidente Donald J. Trump negaron que incitó el asalto mortal al Capitolio y argumentaron que el Senado no tenía poder para juzgar a un expresidente, ya que los fiscales de la Cámara de Representantes argumentaron que Trump era "singularmente responsable" de los disturbios del 6 de enero y debe ser condenado y excluido de ocupar cualquier cargo futuro.

Las presentaciones proporcionaron la vista previa más clara hasta ahora de un juicio político, el segundo en solo un año, programado para comenzar el próximo martes. Ambas partes indicaron que estaban listas para un debate sobre la constitucionalidad de juzgar a un expresidente. También estaban alineando interpretaciones diametralmente opuestas de un conjunto de eventos presenciados por televisión en vivo en todo el país.

En su primera respuesta formal al cargo de "incitación a la insurrección" en su contra, los abogados de Trump negaron que él fuera responsable de los disturbios en el Capitolio o que tuviera la intención de interferir con la formalización del Congreso de la victoria electoral del presidente Biden. Dijeron que sus palabras a los partidarios "si no luchas como el infierno, ya no vas a tener un país" están protegidas por su derecho de libertad de expresión de la Primera Enmienda. Dijeron que no pretendían hacer referencia a una acción violenta, sino "a la necesidad de luchar por la seguridad electoral en general".

"Se niega que el presidente Trump haya incitado a la multitud a participar en un comportamiento destructivo", escribieron los abogados Bruce L. Castor Jr. y David Schoen en la presentación de 14 páginas.