Niega Trump querer cierre de Gobierno

El presidente de EU, Donald Trump, declaró este miércoles que no quiere que se cierre el Gobierno a la medianoche del viernes e insinuó que tiene opciones que la mayoría de la gente no entiende para construir su muro fronterizo sin la aprobación del Congreso.

Los comentarios, que se hicieron a los reporteros en la Oficina Oval, lo llevaron a aceptar un acuerdo fronterizo bipartidista que no estaba a la altura de sus demandas. Pero sin un cierre como apalancamiento, parecía que no tenía más remedio que firmarlo si lo aprobaba el Congreso.

"No quiero ver un cierre. Un cierre sería una cosa terrible", dijo Trump.

Los comentarios del Presidente se produjeron cuando la oradora Nancy Pelosi, demócrata por California, instó a los demócratas de la Cámara a que se alinearan detrás del acuerdo de seguridad fronteriza, que privó a Trump de una victoria en su muro, pero dio más dinero para cercas fronterizas y camas de detención que lo que buscaba el ala izquierda de su partido.

"Al igual que con todos los compromisos, le digo a la gente que apoye el proyecto de ley por lo que contiene", dijo Pelosi a los reporteros este miércoles. "No lo juzgues por lo que no está en él. Tenemos otros días para aprobar otra legislación ".

Los legisladores y asesores se apresuraron a resolver los problemas persistentes en un proyecto de ley de gasto más amplio antes de la fecha límite del viernes para evitar otro cierre del Gobierno, pero Trump y los legisladores clave indicaron que apoyarían un acuerdo final.

La medida de compromiso, reunida por miembros de alto rango de ambos partidos la noche del lunes, incluye sólo 1.375 mil millones de dólares para nuevas cercas a lo largo de la frontera con México, muy por debajo de los 5.7 mil millones que Trump buscó para un muro de acero o concreto, y menos incluso que el acuerdo que rechazó. en diciembre, lo que provocó el cierre del Gobierno más largo en la historia de Estados Unidos.

Pero el presidente obtuvo algo de cobertura de algunos de sus aliados republicanos en el Senado y al menos uno de sus críticos de inmigración de línea dura en los medios, Laura Ingraham, que reclamó cierta medida de victoria al recordar que Pelosi dijo el mes pasado que aprobaría sólo 1 dólar por un muro en el borde suroeste.

Se espera que la legislación se finalice este miércoles, con una votación en la Cámara de Representantes el jueves por la noche, seguida por el paso del Senado.