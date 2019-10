Niega Trump haber sugerido foso con caimanes y serpientes en la frontera

Washington— El presidente Trump negó airadamente este miércoles el artículo que publicó The New York Times que dice que en privado habló acerca de instalar unas barreras para fortificar la frontera mexicana con un foso lleno de reptiles para disuadir los cruces fronterizos ilegales.

“Ahora, la prensa está tratando de vender el hecho de que yo quería construir un foso lleno de caimanes y serpientes, con un cerco electrificado y unos picos afilados en la parte superior en nuestra frontera sur”, comentó Trump en Twitter.

“Yo puedo ser muy rudo en cuanto a la seguridad fronteriza pero no tanto. La prensa ya se volvió loca, son noticias falsas!”.

Trump amplificó sus quejas durante una aparición en la Oficina Oval con el presidente Sauli Niistro de Finlandia. Aunque le atribuyó el artículo a The Washington Post en lugar de al Times.

“Fue escrito por la gente de The Washington Post, así que, ustedes ya saben que eso es inexacto y también saben que eso es un fraude”, dijo.