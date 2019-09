Niega Trump haber pedido a Ucrania que investigara a Biden a cambio de ayuda militar

Nueva York— El presidente Donald Trump negó el lunes haber ofrecido ayuda militar al presidente de Ucrania solo si el país lanzaba una investigación en torno al exvicepresidente Joe Biden y su familia, luego que la creciente controversia consumió la mayor parte del día de la visita de Trump a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“No, no lo hice”, dijo Trump cuando se le preguntó si le había dicho al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que obtendría 250 millones de dólares en ayuda paralizada estadounidense solo si aceptaba investigar a los Biden. Trump criticó al exvicepresidente por hacer lo que según él era algo “muy, muy malo”, y agregó: “No lo hice... cuando vean la transcripción de la llamada se van sorprender mucho”, informó The Washington Post.

Siendo interrogado por los reporteros durante una reunión con el presidente polaco, Andrzej Duda, el lunes, Trump insistió en que “no los presioné en absoluto”, ya que el escrutinio público continuó aumentando en torno a la llamada telefónica del 25 de julio entre Trump y Zelensky durante la cual Trump supuestamente presionó al líder ucraniano para que investigara a los Biden.

“Espero que puedan ver la llamada”, dijo Trump, refiriéndose a una transcripción de la conversación por la que ha sido presionado a revelar. “Yo no dije de que ‘tienes que hacer esto o no te voy a dar aquello’. Yo no haría eso”.

Aun así, Trump no se comprometió a hacer pública la transcripción de la llamada, y dijo a los periodistas que no sentaría un buen precedente. Luego intensificó sus ataques contra Biden, quien busca la nominación presidencial demócrata para el 2020.

“Si eso sucediera alguna vez, si un republicano alguna vez hiciera lo que hizo Joe Biden, si un republicano dijera lo que dijo Joe Biden, justo ahorita estarían pidiendo sacar la silla eléctrica”, dijo Trump.

Anteriormente ya había cuestionado el patriotismo del denunciante, cuya denuncia sobre Trump puso la llamada del 25 de julio en el ojo del huracán.

“Además, quién es este supuesto ‘denunciante’ que no conoce los hechos verdaderos”, dijo Trump en un tuit mientras asistía a una reunión de las Naciones Unidas en Nueva York. “¿Acaso está del lado de nuestro país? ¿De dónde viene?”.

Los comentarios de Trump salieron a la luz un día después de que confirmara haber mencionado a Biden y a su hijo, Hunter Biden, en la llamada con Zelensky.