Niega Organización Trump que será anfitrión de evento de grupo derechista

Washington— La Organización Trump dijo el domingo que no será anfitrión de un evento organizado por un controvertido grupo de derecha que ha anunciado que su gala anual tendrá lugar el próximo mes en Mar-a-Lago.“Este evento no tendrá lugar en Mar-a-Lago”, según dijo un vocero de la Organización Trump a CNN el domingo.

El grupo, ACT for America, afirma ser “la organización de base de seguridad nacional más grande del país”.

La organización es considerada “anti-musulmana” por la Liga Anti-Difamación y el Centro de Leyes de Pobreza del Sur, el cual fue el primero en informar sobre el evento.Un anuncio del evento, el cual estaba programado para el 7 de noviembre, parece haber sido eliminado del sitio web de la organización.

La experta conservadora Michelle Malkin figuraba como la oradora principal.Tanto Malkin como Act for America no respondieron a una solicitud para dar un comentario de CNN. La Organización Trump no respondió a preguntas sobre las circunstancias que rodearon el evento.