Niega Andrew M. Cuomo actos de acoso reportados en informe

Nueva York— El gobernador Andrew M. Cuomo acosó sexualmente a varias mujeres, incluidas trabajadoras gubernamentales actuales y anteriores, violando las leyes estatales y federales y participando en un patrón de toques no deseados y comentarios inapropiados, según un informe muy esperado de la procuradora general del estado de Nueva York, Letitia James, publicado este martes.

El informe de 165 páginas decía que Cuomo, un demócrata por tercer mandato, y sus asistentes, cultivaron una cultura laboral tóxica en su oficina que estaba plagada de miedo e intimidación, y ayudaron a permitir que “ocurriera el acoso y crearon un ambiente de trabajo hostil."

El informe incluía al menos dos denuncias de acoso sexual no denunciadas anteriormente por mujeres que acusaron Cuomo de tocarlas indebidamente, incluida una policía estatal anónima y una empleada de una empresa de energía. Y destacó al menos una instancia en la que el Cuomo y sus asistentes tomaron represalias contra una de las mujeres que hizo públicas sus acusaciones.

“El gobernador Cuomo acosó sexualmente a empleadas estatales actuales y anteriores en violación de las leyes federales y estatales”, dijo James. “La investigación independiente encontró que el gobernador Cuomo acosó a varias mujeres, muchas de las cuales eran mujeres jóvenes, al participar en manoseos, besos, abrazos no deseados y al hacer comentarios inapropiados”.

James dijo que el informe revela "un cuadro profundamente perturbador, pero claro" y "una conducta que corroe la estructura y el carácter de nuestro gobierno estatal y arroja luz sobre la injusticia que puede estar presente en los niveles más altos del gobierno".

Poco después de la publicación del informe, el fiscal de distrito del condado de Albany, David Soares, dijo en un comunicado que su oficina estaba llevando a cabo una investigación sobre el comportamiento de Cuomo.

En respuesta al informe, Cuomo reiteró su afirmación de que nunca había tocado a nadie de manera inapropiada, y declaró que "los hechos son muy diferentes de lo que se ha descrito".

“Nunca toqué a nadie de manera inapropiada ni hice avances sexuales inapropiados”, dijo en lo que parecía ser un mensaje pregrabado. “Tengo 63 años. He vivido toda mi vida adulta a la vista del público. Eso simplemente no es lo que soy, y eso no es lo que nunca he sido".

Como lo ha hecho antes, Cuomo argumentó que tiene una tendencia a abrazar o besar a las personas en la mejilla, gestos que describió como "destinados a transmitir calidez, nada más".

Mientras hablaba, se proyectó una presentación de diapositivas de fotografías que lo mostraban abrazando y besando a miembros del público y líderes poderosos. “Lo hago con todo el mundo”, dijo Cuomo, ofreciendo las fotografías como prueba. "Blanco y negro, jóvenes y viejos, heterosexuales y LGBTQ, gente poderosa, amigos, extraños, gente que conozco en la calle".

Cuomo también defendió su oficina describiéndola como un lugar de trabajo exigente y de alta presión, pero no como un ambiente tóxico. Dijo que se publicaría en el sitio web del gobernador un documento que refutaba cada una de las afirmaciones de las mujeres, diciendo que "un juicio por periódico o críticas sesgadas" no era la forma de tratar las reclamaciones.