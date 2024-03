¿Ni Biden ni Trump? Vote por ‘Literalmente Cualquier Otro’

¿Descontento por tener que elegir entre el presidente Biden y su predecesor, el ex presidente Donald Trump? Ahora puede votar por Literalmente Cualquier Otro (Literally Anybody Else).

Un profesor de matemáticas de Texas cambió legalmente su nombre a Literally Anybody Else, donde Literally Anybody –Literalmente Cualquier– es el nombre y Else –Otro– el apellido, para postularse para presidente en protesta por lo que considera una elección nefasta de candidatos de los dos partidos principales.

El ex Dustin Ebey, de 35 años, veterano del ejército y profesor de matemáticas de séptimo grado en los suburbios de Dallas, consiguió que un juez del Condado de Tarrant aprobara su nuevo nombre inusual, que ahora también aparece en su licencia de conducir, informó WFAA.

Se postuló en las elecciones generales, imaginando que en la boleta se lea: “Donald Trump, Joe Biden… y debajo, literalmente, cualquier otra persona”.

“No se trata necesariamente de mí como persona, sino de ‘Literalmente cualquier otra persona’ como idea”, dijo al medio.

“Con 300 millones de personas, podemos hacerlo mejor” que Trump y Biden, argumentó.

“Realmente debería haber alguna salida para personas como yo, que estamos tan hartas de esta constante toma de poder entre dos partidos que simplemente no beneficia a la persona común”.

El aspirante a comandante en jefe, que presentó su solicitud ante la Comisión Federal Electoral, asistió recientemente a un partido de hockey de los Dallas Stars en el American Airlines Center, donde llevaba una gorra con su nuevo nombre.

Else buscó firmas para tratar de conseguir un lugar improbable en las elecciones de noviembre del Estado de la Estrella Solitaria como candidato independiente.

Else necesita la friolera de 113 mil 151 firmas de votantes no primarios antes del 13 de mayo para que su peculiar nombre aparezca en la boleta, según el medio, que señaló que su mejor oportunidad es postularse como candidato por escrito.

El ex tasador de seguros, que viajó mucho como cantante en el coro del ejército de EU, dijo que se considera un político centrista, pero que tiene creencias tanto de derecha como de izquierda.

“Me encantaría subir al escenario del debate y aportar algo de realidad a lo que está sucediendo. Estoy ahí porque ambos no son suficientes”, dijo al medio.

“Tenemos la responsabilidad de defendernos y decir ya basta. Que todos sepan que no estamos perdidos”, dijo. “Si quieres lograr algo que nadie ha logrado jamás, tienes que hacer algo que nadie haya hecho jamás”.

