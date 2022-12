New York Times se prepara para paro laboral de 24 horas

Nueva York.- El diario The New York Times se prepara para un paro laboral de 24 horas previsto para el jueves por parte de cientos de periodistas y otros empleados, en lo que podría ser el primer paro de este tipo en el periódico en más de 40 años.

Los empleados de la redacción y otros miembros del sindicato NewsGuild de Nueva York dijeron que están hartos de las negociaciones que se han prolongado desde que expiró su último contrato en marzo de 2021. El sindicato anunció la semana pasada que más de 1.100 empleados realizarían un paro laboral de 24 horas a partir de las 12:01 a.m. del jueves a menos que las dos partes lleguen a un acuerdo contractual.

PUBLICIDAD

Las negociaciones duraron más de 12 horas hasta el martes por la noche y continuaron el miércoles, pero las partes seguían sin llegar a un acuerdo en cuestiones como aumentos salariales y las políticas de trabajo en casa.

“Es muy probable que nos vayamos a paro el jueves”, comentó Stacy Cowley, reportera de finanzas y representante del sindicato. “Sigue habiendo un abismo bastante grande entre nosotros tanto en lo económico como en otras cuestiones”.

De momento no estaba claro cómo afectaría el paro laboral la cobertura del día, pero entre las personas que apoyaban el paro había miembros del equipo de noticias en vivo, que cubre noticias de último momento para el diario digital. Los empleados están planeando un mitin para el jueves por la tarde afuera de las oficinas del periódico cerca de Times Square.

La portavoz del New York Times, Danielle Rhoades Ha, comentó a The Associated Press que la compañía tiene “planes sólidos en vigor” para seguir produciendo contenido, que incluyen recurrir a los reporteros internacionales y otros periodistas que no son miembros del sindicato.

“Aunque estamos decepcionados de que el NewsGuild amenace con un paro laboral, estamos preparados para garantizar que el Times siga entregando noticias a nuestros lectores sin interrupciones”, señaló Rhoades Ha en una declaración aparte.