Negociar muro, pérdida de tiempo: Trump

El desafiante presidente Donald Trump declaró hoy0 que casi ha abandonado las negociaciones con el Congreso sobre su muro fronterizo y continuará sin los legisladores, incluso cuando descartó cualquier sugerencia de irregularidades en las investigaciones que han enredado a sus asociados.

En una entrevista en la Oficina Oval, Trump calificó las conversaciones como una pérdida de tiempo e indicó que lo más probable es que actúe por su cuenta cuando finalicen oficialmente en dos semanas. Al mismo tiempo, expresó optimismo acerca de alcanzar un acuerdo comercial con China y negó estar en desacuerdo con sus jefes de inteligencia.

"Creo que Nancy Pelosi está perjudicando mucho a nuestro país al hacer lo que está haciendo y, en última instancia, creo que he puesto la mesa muy bien", dijo Trump, en referencia indirecta a su plan de declarar una emergencia nacional para construir el muro.

Al abordar una amplia gama de temas, Trump ignoró las investigaciones que han consumido gran parte de su presidencia, y dijo que el abogado adjunto saliente, Rod Rosenstein, había tranquilizado a sus abogados, y que el propio presidente no era un objetivo.

Trump dijo que nunca habló con Roger Stone, su asociado de mucho tiempo que fue acusado la semana pasada, sobre WikiLeaks y los correos electrónicos demócratas robados que publicaron durante las elecciones de 2016, ni tampoco ordenó a nadie que lo hiciera.

"No, no lo hice. Nunca lo hice ", dijo sobre hablar con Stone sobre el tema de WikiLeaks.

El Presidente descartó la importancia de la Torre Trump que su equipo estaba tratando de construir en Moscú en el momento culminante de la elección, y negó la cuenta de su propio abogado de cuán tarde en la campaña aún estaba discutiendo el proyecto. También negó que sus mensajes de Twitter sobre antiguos asociados que están cooperando con los fiscales equivalen a manipulación de testigos.

La entrevista llegó en un día ajetreado en la Casa Blanca cuando el presidente trata de recuperarse del cierre parcial del gobierno de 35 días que no logró obligar a los demócratas a financiar su muro. Recién salido de una reunión con el viceprimer ministro de China, Trump parecía relajado y confiado mientras trataba de presentar su caso, distribuyendo folletos que incluían, en un momento dado, copias impresas de dos tweets enviados en su nombre incluso mientras hablaba con sus visitantes.

La entrevista se organizó después de que Trump se acercó a A.G. Sulzberger, editor de The New York Times, y lo invitó a una cena extraoficial. Sulzberger se negó y dijo que preferiría una entrevista oficial que incluyera a dos de sus reporteros. El presidente estuvo de acuerdo.

Descartó cualquier especulación de que podría no postularse para la reelección el próximo año comentando que le encanta su trabajo.

Y dijo que no creía que enfrentaría a un retador para la nominación presidencial republicana, a pesar de que varios candidatos están considerando una carrera, aludiendo a su fuerte apoyo en el partido.

Al ver el campo demócrata emergente, Trump dijo que el partido de la Oposición realmente se ha desviado mucho a la izquierda, y se burló de la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts mientras expresaba admiración por el inicio de la campaña de la senadora Kamala Harris de California, que atrajo a miles de simpatizantes.

También tuvo palabras difíciles para Pelosi, quien se ha negado rotundamente a aprobar incluso un dólar de los $ 5.7 mil millones que buscó para su muro fronterizo.

"En realidad siempre me he llevado bien con ella, pero ahora ya no creo que lo haga", dijo Trump. "Creo que ella está haciendo un tremendo daño al país. Si ella no aprueba el muro, el resto es solo una pérdida de dinero, tiempo y energía porque se necesita desesperadamente ".

Trump ha estado considerando una declaración de emergencia para gastar dinero en un muro, incluso sin la aprobación del Congreso, una acción que probablemente traería un desafío judicial, y dijo que Pelosi no podría detenerlo.

"Continuaré construyendo el muro y terminaremos el muro", afirmó Trump. "Ahora si declaro o no una emergencia nacional, eso ya lo verás".

En otro punto de discusión, el Presidente señaló que había convocado a sus jefes de inteligencia, entre ellos Dan Coats, el director de inteligencia nacional, y Gina Haspel, directora de la CIA, a la Casa Blanca porque había escuchado que contradecían su política exterior durante el testimonio a Congreso esta semana.

Coats y los demás dijeron a los legisladores que era improbable que Corea del Norte abandonara su arsenal nuclear, que Irán no había reanudado el trabajo para construir uno y que el Estado Islámico no había sido derrotado, todas las evaluaciones que chocan con la visión del mundo de Trump.

Trump dijo que también recibió garantías de Rosenstein, quien hasta que fue despedido en noviembre el Fiscal General Jeff Sessions supervisó la investigación en Rusia del abogado especial Robert Mueller.