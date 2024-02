Navega aliado de Biden en la división sobre Gaza y emerge con advertencia

The New York Times | El representante californiano Ro Khanna pronuncia su discurso en la celebración "First in the Nation" organizada por el Partido Demócrata de Carolina del Sur en Columbia, Carolina del Sur

Nueva York.- Antes de las primarias presidenciales de Michigan que serán este martes, el presidente Biden se mantuvo alejado de ese estado, ya que está enfrentando una campaña de activistas liberales que se sienten frustrados por su apoyo a Israel en la guerra de Gaza. Sin embargo, otro demócrata intervino en el polémico debate rompiendo con la coalición del partido. El representante Ro Khanna de California asumió la semana pasada un papel no oficial como mediador entre los demócratas que se han distanciado de las políticas de Biden en Medio Oriente y de los aliados como él. Se reunió con estudiantes, líderes árabes-estadounidenses y votantes progresistas, muchos de los cuales dijeron que, por lo menos por ahora, no están apoyando a Biden. Fue directo con su conclusión: "No podemos ganar en Michigan con el status quo político", dijo Khanna, quien ha presionado para que haya un cese al fuego, agregando que un cambio "podría ocurrir en cuestión de semanas y no de meses". "Cada día que pasa estamos viendo bombardeos contra mujeres y niños en redes sociales o noticias de cable y eso no es bueno para nuestro partido", dijo. La evaluación de Khanna es la advertencia más reciente para Biden acerca de un estado importante que él gano por un estrecho margen en el 2020. El estado alberga un descontento grande y creciente de la comunidad árabe-estadounidense, cuyos líderes han estado presionando a la Casa Blanca durante meses para que haga un llamado al cese al fuego en una guerra que ha dejado unas 29 mil personas muertas en Gaza desde que Hamas atacó a Israel el 7 de octubre. En las últimas semanas, activistas han empezado a urgir a los demócratas a registrar su enojo marcando las boletas de las primarias como "independiente" en lugar de votar por Biden. La última vez que Biden hizo campaña en el estado fue a principios de este mes, cuando habló con los miembros del sindicato de Trabajadores Automotrices Unidos en Warren, Michigan y enfrentó las protestas de algunos activistas a favor de los palestinos. La vicepresidenta Kamala Harris también recibió protestas la semana pasada cuando fue a discutir la política del aborto en una mesa redonda en Grand Rapids, Michigan.