Narra policía de Texas abusos a migrantes en frontera

Estados Unidos.- Las crecientes medidas del gobernador de Texas, Greg Abbott, para detener a los migrantes a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México fueron objeto de nuevas críticas este martes después de que un policía estatal dijo que los migrantes quedaron ensangrentados por los alambre de púas y , por órdenes, se les negó agua a la gente pese al calor sofocante.

En el reporte, el Policía de Texas Nicholas Wingate dijo a un supervisor que al encontrarse con un grupo de 120 migrantes el 25 de junio -incluidos niños pequeños y mujeres lactantes- en el condado de Maverick, fronterizo con México, él y otro agente recibieron la orden de "presionar a la gente para que regresaran a México por el río".

En un correo electrónico fechado el 3 de julio, el policía calificó estas acciones de inhumanas.

Travis Considine, un portavoz del Departamento de Seguridad de Texas, señaló que los relatos proporcionados por el agente estaban bajo investigación interna.

Considine afirmó que el departamento no tiene ninguna directiva o política que ordene a los agentes negar el agua a los migrantes o regresarlos de nuevo al río.

Los correos electrónicos, obtenidos por primera vez por Hearst Newspapers, ponen de nuevo bajo escrutinio la extensa misión de seguridad fronteriza de Texas en un momento en que Abbott está ampliando la misión mediante la colocación de una nueva barrera flotante en el Río Bravo.

El republicano ha autorizado un gasto de más de 4 mil millones de dólares en la misión, conocida como Operación Estrella Solitaria, que también ha incluido el traslado en autobús de miles de migrantes a ciudades gobernadas por demócratas y la detención de indocumentados por cargos de allanamiento.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo a los periodistas el martes que el relato del Policía, de ser cierto, era "aborrecible" y "peligroso".

Los demócratas en el Capitolio de Texas dijeron que planeaban investigar.

"Estamos hablando de los valores fundamentales de lo que somos como país y de la indecencia humana que estamos viendo", lamentó Jean-Pierre. "Si esto es cierto, es algo totalmente erróneo".

En una ocasión, según Wingate, una niña de 4 años que intentaba cruzar a través del alambre de púas fue "presionada hacia atrás" por soldados de la Guardia Nacional de Texas de acuerdo con las órdenes. La menor se desmayó más tarde por el calor.

Este verano, las temperaturas en el condado de Maverick han alcanzado temperaturas superiores a los 37 grados.

El sheriff del condado de Maverick, Tom Schmerber, que ha apoyado el despliegue de trabajadores estatales en la frontera, dijo estar sorprendido por el relato del Policía.

"No estoy de acuerdo con lo que se les dijo que hicieran", señaló Schmerber. "Eso no forma parte de nuestra misión. Sé que estamos aquí para proteger y servir, independientemente de quién sea, ya sean migrantes o ciudadanos estadounidenses. Pero no vamos a hacer daño a nadie".

Wingate no devolvió inmediatamente un mensaje de correo electrónico en busca de comentarios. El Departamento Militar de Texas tampoco respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

A medida que la preocupación y la indignación por la narración del oficial aumentaron el martes, Abbott emitió un comunicado que decía que no se han dado órdenes "que comprometan la vida de los que intentan cruzar la frontera ilegalmente."

El comunicado no abordaba los relatos específicos de Wingate y defendía la misión fronteriza en general.

El comunicado de Abbott decía que el alambre de púas "engancha la ropa", pero no abordó nada sobre los relatos de migrantes que se han cortado y terminan ensangrentados con la barrera.

"La ausencia de estas herramientas y estrategias -incluido el alambre de concertina que se engancha en la ropa- anima a los migrantes a realizar cruces ilegales y potencialmente peligrosos para la vida.

A través de la Operación Estrella Solitaria, Texas sigue dando un paso adelante para responder a la crisis humanitaria sin precedentes en nuestra frontera sur", dijo Abbott.

La cadena de correos electrónicos con el Policía incluía un registro que mostraba 38 encuentros entre el 25 de junio y el 1 de julio con migrantes que necesitaban asistencia médica que iban desde debilidad a laceraciones, extremidades rotas y ahogamientos en los que fue necesario tomar medidas para salvarles la vida. Una docena eran menores de un año.

Otros relatos incluían a una mujer de 19 años que fue encontrada con heridad por el alambre y que tuvo un aborto espontáneo.

Los demás tenían heridas o huesos rotos como consecuencia del lugar donde estaban colocados los cables, según el correo electrónico.

"Necesitamos operarlo correctamente a los ojos de Dios", escribió Wingate.

En respuesta a las cuentas de Wingate, McCraw envió un correo electrónico diciendo que "la prioridad de la vida requiere que rescatemos a los migrantes de cualquier daño y seguiremos haciéndolo".

Otro intercambio de correos electrónicos obtenido por The Associated Press con fecha del 14 de julio muestra a McCraw recibiendo fotos, enviadas originalmente por la Patrulla de Aduanas y Fronteras de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), de heridas causadas por el alambre afilado colocado por los funcionarios de Texas.

Las imágenes mostraban algunas heridas que requerían puntos de sutura, así como manos y piernas ensangrentadas.