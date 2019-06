Nancy Pelosi y los trucos de 'Fakebook'

Así que es "Fakebook", lleno de material falso.

Recientemente, a diferencia de YouTube, Facebook decidió seguir transmitiendo un video deliberada y maliciosamente manipulado para que pareciera que Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, estaba borracha o quizá loca. No lo estaba. En lugar de eso, era víctima de un truco sucio obvio de una organización dudosa con una página de Facebook llamada PoliticsWatchDog.

El gigante de las redes sociales consideró que el video era una broma pesada y limitó su distribución, pero la medida a medias no funcionó. El video se volvió viral en todo el sistema.

La ejecutiva a cargo de políticas de productos y antiterrorismo de Facebook, Monika Bickert, tuvo que tratar de hallar una justificación convincente de por qué Facebook ayudaba a lanzar propaganda política desagradable.

"Creemos que es importante que las personas hagan su propia elección informada sobre qué creer", señaló en una entrevista con Anderson Cooper de CNN.

"Nuestro trabajo es asegurar que les estemos dando información precisa".

Esto es ridículo. Lo único que muestra el incidente es cuán experto se ha vuelto Facebook en desdibujar las líneas entre simples errores y engaño deliberado, evitando así su responsabilidad como el distribuidor clave de noticias en el planeta.

Ningún otro medio podría salir impune difundiendo algo como esto porque los medios carecen de la protección de inmunidad que Facebook y otras compañías tecnológicas estadounidenses disfrutan bajo la Sección 230 de la Ley de Decencia de las Comunicaciones. La Sección 230 fue diseñada con la intención de impulsar la innovación y alentar a las startups. Ahora es un escudo para proteger a empresas gigantescas de cualquier regla sensata.

El video de la mamá Chewbacca es muy divertido, y también lo son los artículos de The New York Times, porque el periodismo con clase se ve bien en la plataforma. Pero ¿y la mezcla tóxica de propaganda y noticias falsas que se permite que se vierta al río público sin filtros? También está bien, en la mente claramente subdesarrollada del director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, que ha estado guiando su barco hacia aguas peligrosas.

¿No me cree? Escuche lo que salió de su boca durante una entrevista para un podcast conmigo hace menos de un año, un comentario que en retrospectiva hace que su falta de acción contra el video de Pelosi parezca inevitable. Habíamos estado hablando del vil Alex Jones, el conspiracionista y fundador del sitio Infowars a quien Zuckerberg se había negado a sacar de Facebook pese a que había violado muchas de sus políticas. (Facebook finalmente lo prohibió de la plataforma en mayo). Por alguna razón, desvió la conversación hacia el Holocausto. Fue un error.

"Soy judío, y hay un grupo de personas que niega que el Holocausto haya sucedido. Eso me parece sumamente ofensivo", dijo Zuckerberg. "Pero a final de cuentas, no creo que nuestra plataforma deba quitar eso porque pienso que hay cosas que diferentes personas no entienden bien. No creo que se equivoquen a propósito".

Me quedé estupefacta, pero quería oír más, así que le dije escuetamente: "en el caso de los que niegan el Holocausto, podría ser el caso, pero sigue".

Se explayó sobre el tema: "es difícil impugnar la intención y entender la intención. Simplemente pienso, por aborrecibles que sean algunos de esos ejemplos, que la realidad es también que yo me equivoco cuando hablo en público. Estoy seguro que tú lo haces. Estoy seguro que muchos líderes y figuras públicas a quienes respetamos lo hacen también, y simplemente no creo que sea correcto decir, 'vamos a quitar a alguien de la plataforma si se equivocan, incluso muchas veces'".

He aquí el diálogo interno en mi cabeza cuando pronunció este revoltijo de palabras sin sentido: ¿qué? ¿qué? ¿qué? ¿El montón de errores tontos del propio Zuckerberg era lo mismo que las mentiras antisemitas? ¿Lo mismo que las diatribas deliberadamente dementes de Jones? ¿Lo mismo que las manipulaciones astutas de la Agencia de Investigación de Internet de Rusia?

¿No se daba cuenta de la diferencia entre cosas problemáticas dichas de buena fe y las que se arrojan desde las entrañas del odio?

Fue en ese momento que supe que Facebook estaba perdida.

Pero Facebook sí quita contenido, como los comentarios que determina que son una amenaza a la seguridad pública o de cuentas falsas.

Bickert valientemente trató de subrayar este punto a Cooper.

"No estamos en el negocio de las noticias. Estamos en el negocio de las redes sociales", dijo lamentándose, como si esa distinción pudiera borrar mil delitos que ocurren a diario en la plataforma.

No tomar esas decisiones difíciles no funcionará: las muchas indignidades de ser un usuario de Facebook hacen que la plataforma sea un lugar cada vez peor en donde estar. Hasta ahora, eso aún no ha contaminado al negocio en sí, que gana dinero y sigue creciendo.

Pero sin una mano más firme al volante, Facebook no puede superar un hecho sencillo: sigue siendo "Fakebook", y ya sabemos cómo terminará esa historia. Mal.