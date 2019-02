Nadie objetó investigación contra Trump: exdirector del FBI

Washington.- El martes el exdirector en funciones del FBI Andrew McCabe señaló que en mayo del 2017 funcionarios notificaron a un grupo bipartidista de legisladores cuando la corporación abrió una investigación sobre el presidente Trump, y que nadie en la habitación presentó objeciones, publicó The Washington Post.

“Ésa es la parte importante aquí”, dijo McCabe en entrevista con el programa “Today” de la cadena televisiva NBC. No con fundamentos legales, no con fundamentos constitucionales y no con base en los hechos”.

Al parecer el objetivo de los comentarios era rebatir las críticas que Trump y otros republicanos han dirigido a McCabe por iniciar las indagatorias relativas a Trump y por participar en conversaciones sobre otras medidas más dramáticas contra el Presidente. Durante el fin de semana McCabe dijo a “60 minutes” de ABC que el subprocurador general Rod J. Rosenstein había hablado con él respecto a ponerse un micrófono para grabar a escondidas al mandatario, o de recurrir a la 25ava Enmienda a efecto de destituirlo —desatando una fuerte reacción negativa por parte de Trump y sus aliados republicanos.

La sesión informativa se realizó, dijo McCabe, con la Pandilla de los Ocho —el grupo bipartidista de legisladores constituido por los dirigentes demócratas y republicanos de el Congreso y el Senado, así como los líderes de ambos partidos en los comités de Inteligencia del Congreso y el Senado.

McCabe —quien se encuentra promocionando su nuevo libro, “La amenaza”— dijo en “Today” que el FBI pensó tener buenas razones para investigar a Trump en mayo del 2017 a raíz de que el Presidente despidió al director de la corporación James B. Comey. McCabe señaló que el FBI creyó ser “posible” que Trump estuviera trabajando a favor de Rusia, mientras que abrir el caso significaba que el FBI estaba considerando el asunto como peligro para la seguridad nacional.