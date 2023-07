'Nadie me lastimó'; regresa tras 4 años desaparecida en EU

Cuando Alicia Navarro desapareció en 2019 de su casa en un suburbio de Phoenix, Arizona, antes de cumplir 15 años, dejó una nota firmada para su familia en la que prometía que regresaría.

"Volveré, lo juro", decía la nota. "Lo lamento".

Con la creencia de que Alicia cumpliría su promesa, Jessica Núñez nunca dejó de buscar a su hija.

La mujer pagó durante un año un anuncio publicitario en México que mostraba una foto de su hija. Pagó 10 espectaculares más en Las Vegas. Habló en eventos y dio entrevistas a los medios para crear conciencia. Dejó volantes en salones, paradas de camiones, parques.

La búsqueda de Nunez llegó a su fin el domingo cuando su hija, que ahora tiene 18 años, entró en una estación de Policía de un pequeño pueblo de Montana, cerca de la frontera con Canadá, y se identificó como la adolescente desaparecida.

La Policía dijo que Navarro les contó que no había sido lastimada, que no estaba retenida y que podía irse cuando quisiera. Ella no enfrenta ningún cargo criminal.

Los investigadores ahora están tratando de determinar qué le sucedió a la joven después de su desaparición y cómo terminó en Havre, Montana, a más de 2 mil 90 kilómetros de su casa.

A lo largo de los años, Núñez había expresado su preocupación de que su hija, a quien le diagnosticaron autismo, pudiera haber sido atraída por alguien que conoció en internet.

Las autoridades de Montana y Arizona no han dicho cuánto tiempo creen que Navarro estuvo en Havre antes de entrar a la comisaría.

El teniente de la Policía de Glendale, Scott Waite, dijo en una conferencia de prensa el miércoles que estaban investigando todos los escenarios posibles que podrían haber llevado a la desaparición de Navarro, incluido el secuestro.

En Havre, una ciudad de unas 9 mil 200 personas rodeada de tierras de cultivo y al norte de la reserva india de Rocky Boy, la historia de Navarro hizo que los residentes se alborotaran, aunque la mayoría nunca la había visto ni oído hablar de ella.

También despertó interés cuando un equipo de policías fuertemente armados ingresó a un departamento y detuvo a un hombre a pocas cuadras de la estación de Policía de Havre.

Unos 10 agentes uniformados y encubiertos se presentaron alrededor de las 20:00 horas y se lo llevaron esposado.

Había estado viviendo en el departamento, dijo Rick Lieberg, que vive al otro lado de la calle.

Más tarde, una mujer joven salió del departamento a quien Lieberg dijo que no había visto antes.

La mujer, comentó Lieberg, se parecía a una fotografía de la Policía que fue publicada por la Policía.

Jonathan Michaelson, que vive al lado, afirmó que un oficial de Policía de Arizona vestido de civil lo interrogó el miércoles por la noche y le preguntó si alguna vez había visto a una chica en el lugar de al lado. Dijo que no.

"Si ella estaba en ese lugar, me sorprende que nunca la vi", señaló Michaelson.

Pero la oficial Gina Winn, vocera de la Policía de Glendale, dijo el viernes por la mañana que nadie ha sido detenido por la desaparición de Alicia Navarro.

Winn se negó a decir si los investigadores saben cuánto tiempo estuvo Navarro en Montana o cómo terminó allí. Nadie abrió la puerta el viernes por la mañana en el departamento, una de las seis unidades en un edificio antiguo en un vecindario residencial.

Jeff Hummert, una persona que trabaja en Dollar Tree en Havre, dijo que vio a una mujer joven que se parecía a una fotografía de la joven el año pasado en un parque de la ciudad a dos cuadras del lugar allanado por la Policía. Caminaba sola y cargaba una bolsa de plástico de Walmart, dijo Hummert.

Núñez rechazó una solicitud de entrevista. Pero durante años, había documentado sus esfuerzos por encontrar a su hija en una página de Facebook titulada "Buscando a Alicia".

En un emotivo video visto más de 200 mil veces desde que se publicó el miércoles, Núñez le dijo a sus decenas de miles de seguidores: "Para todos los que tienen seres queridos perdidos, quiero que usen este caso como ejemplo. Los milagros existen. Nunca pierdas la esperanza y lucha siempre".

Núñez había acumulado seguidores leales en las redes sociales a lo largo de los años mientras compartía citas inspiradoras, fotos de Navarro cuando era niña y publicaciones dirigidas directamente a su hija.

"Alicia sé que cumplirás lo que prometiste", escribió Núñez en una publicación. "Regresarás."

Personas de todo EU se acercaron a la madre de Arizona para preguntar cómo podían ayudar. Crearon una red informal de voluntarios. Compartieron fotos e información a través de la página de Facebook.

La Policía de Glendale dijo esta semana que recibió miles de pistas a lo largo de los años.