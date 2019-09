Muro en California es impenetrable e imposible de escalar: Trump

Ciudad de México— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó una sección del muro fronterizo en Otay Mesa, en San Diego, donde realizó un recorrido para revisar los avances de construcción.

A su llegada, el presidente dio un mensaje en el que señaló las características del muro, diciendo que era impenetrable, pues las partes metálicas de las cercas están rellenas de concreto.

"Hacia allá está Tijuana", dijo Trump, señalando hacia México, "hay miles de personas ahí que han intentado pasar por aquí".

"Este no es un muro que se pueda derribar".

El presidente también enfatizó que el muro también era imposible de escalar.

"He visto a jóvenes escalar el muro con bolsas de drogas. Este muro no es escalable", aseguró Trump.

Minutos antes de su llegada, el mandatario publicó una foto en su cuenta de Twitter en la que aparece un mensaje contra la migración ilegal y el asilo.

"No más. No más falso asilo. No más 'detener y soltar'. No más entrada ilegal en Estados Unidos", se lee en la imagen, en la cual aparece Trump y de fondo la cerca fronteriza.

"Deseando dar la bienvenida a @POTUS a la frontera entre California y México hoy y darle una actualización sobre la construcción del muro", tuiteó esta mañana el secretario interino de Seguridad Interna, Kevin McAleenan.

En una visita en 2018 al mismo lugar, el mandatario prometió detener el 99 por ciento de la migración indocumentada en el lugar.