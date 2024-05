Multan a Trump y lo amenazan con ir a prisión

Nueva York.- El juez del juicio penal contra Donald J. Trump en Manhattan multó ayer lunes al ex presidente con mil dólares y amenazó con encarcelarlo si continuaba violando una orden de silencio que le prohibía atacar a testigos y miembros del jurado, diciendo que podría ser necesario para “proteger la dignidad de el sistema de justicia”.

El juez, Juan M. Merchán, advirtió directamente a Trump que “tendría que considerar una sanción de cárcel” si tiene que volver a declararlo culpable de desacato al tribunal por nuevas violaciones de su orden. El magnate negó con la cabeza cuando el juez concluyó, antes de que subiera al estrado el siguiente testigo del caso: Jeffrey S. McConney, ex contralor corporativo de la Organización Trump.

McConney era empleado de la empresa cuando reembolsó al viejo intermediario de Trump, Michael D. Cohen, por el pago de silencio que está en el centro del caso.

Sólo quedan unos pocos testigos clave que aún no han subido al estrado. Una es Stormy Daniels, la estrella porno que aceptó el dinero para guardar silencio en los últimos días de la campaña presidencial de 2016 para no hablar sobre su historia de haber tenido relaciones sexuales con Trump una década antes. Otro es el Sr. Cohen, quien hizo ese pago y se espera que sea crucial para la acusación.

Trump, el primer presidente estadounidense que enfrenta un proceso penal, está acusado de 34 delitos graves relacionados con esos reembolsos: la oficina del fiscal de distrito de Manhattan dice que coordinó la falsificación de documentos relacionados con el reembolso.

El ex presidente se declaró inocente y negó haber tenido relaciones sexuales con Daniels. Si es declarado culpable, podría enfrentarse a libertad condicional o hasta cuatro años de prisión. No testificará como parte del caso de la fiscalía; no está claro si más adelante subirá al estrado en su propia defensa.

Esto es lo que más debe saber: