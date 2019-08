Mujer celebra su cumpleaños 111 en Nueva Hampshire

Estados Unidos— Una mujer celebró su cumpleaños número 111 el miércoles en Nueva Hampshire con un montón de pastelillos y un homenaje por parte de cantantes.

Hazel Nilson nació el 21 de agosto de 1908 en Chicago. Durante toda su vida ha sido aficionada a los Cachorros de Chicago y señaló que le gusta decir que nació la última vez que el equipo de béisbol ganó la Serie Mundial antes de volver a hacerlo en 2016.

Nilson, exprofesora de educación física, ha vivido en el asilo de ancianos Sunapee Cove, en Sunapee, Nueva Hampshire, desde octubre de 2014. Antes de eso, estuvo en Stone Lake, Wisconsin.

Con un sombrero de forma de pastel en la cabeza, Nilson probó un pastelillo de durazno en su fiesta. El conjunto musical Sunapee Singers entonó la famosa canción de béisbol “Take Me Out To The Ball Game” en su honor.

Cuando le preguntaron si tenía algún secreto para vivir tantos años, dijo que no hay que preocuparse, hay que sonreír y disfrutar la vida.