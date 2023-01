Muestra video golpiza letal contra afroamericano

Memphis, Tennessee.– Las autoridades de Memphis publicaron más de una hora de imágenes ayer viernes de la violenta golpiza a Tire Nichols, en la que los oficiales sujetaron al automovilista afroamericano y lo golpearon repetidamente mientras gritaba llamando a su madre.

El video apareció un día después de que los oficiales, todos de color, fueran acusados de asesinato por la muerte de Nichols.

Las imágenes muestran a la Policía golpeando salvajemente al trabajador de FedEx de 29 años durante tres minutos mientras le gritaban blasfemias durante el ataque.

El equipo legal de la familia Nichols comparó el asalto con la infame golpiza policial de 1991 al automovilista de Los Ángeles Rodney King.

“Te voy a dar una paliza (improperio)”, se puede escuchar a un oficial decir. La cámara de su cuerpo lo muestra levantando su bastón mientras al menos otro oficial sostiene a Nichols.

Después de que el primer oficial saca bruscamente a Nichols de su automóvil, se puede escuchar a Nichols decir: “No hice nada”, mientras un grupo de oficiales comienza a derribarlo.

“¡Tírate al suelo!”, grita un oficial, mientras se escucha a otro gritar “¡Usa el Taser! ¡Usa el Taser!”

Nichols respondió con calma poco después de ser derribado al pavimento: “Está bien, estoy en el suelo”. Momentos después, mientras los oficiales continúan gritando, Nichols dice: “Hombre, estoy en el suelo”.

Un oficial grita: “Pon tus manos detrás de tu espalda antes de que te rompa (improperio)”. Momentos después, un oficial grita: “(Improperio), pon tus manos detrás de tu espalda antes de que te las rompa”.

“Ustedes realmente están haciendo mucho en este momento”, dice Nichols en voz alta a los oficiales. “Sólo estoy tratando de ir a casa”. “Paren, no estoy haciendo nada”, grita después.

La cámara se oscurece brevemente y luego se puede ver a Nichols corriendo mientras un oficial le dispara un Taser. Luego, los oficiales comienzan a perseguir a Nichols.

Después de la golpiza, los agentes deambularon durante varios minutos mientras Nichols yacía apoyado contra el automóvil y luego se desplomó en la calle.

Ciudades de todo el país se prepararon para grandes manifestaciones. Los familiares de Nichols instaron a sus seguidores a protestar pacíficamente.

“Este joven, por definición de la ley en este estado, estaba aterrorizado. No por uno, no por dos, sino por cinco oficiales que ahora sabemos... actuaron en concierto unos con otros”, dijo el abogado Antonio Romanucci, quien representa a la familia de Nichols.

Los oficiales “actuaron juntos... para infligir daño, terrorismo, opresión de la libertad, opresión de los derechos constitucionales, lo que condujo al asesinato”, dijo Romanucci.

La directora de Policía de Memphis, Cerelyn Davis, describió las acciones de los oficiales como “atroces, imprudentes e inhumanas” y dijo que su departamento no ha podido corroborar la acusación de conducción imprudente que provocó la detención.

Ella le dijo a The Associated Press que no hay un video de la parada de tráfico que muestre a Nichols conduciendo de manera imprudente.

Durante la parada inicial, el video muestra que los oficiales “ya estaban aumentando, aproximadamente a 10”, dijo. Los oficiales fueron “agresivos, ruidosos, usaron lenguaje profano y probablemente asustaron al señor Nichols desde el principio”.