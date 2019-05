Mueren dos personas en motel destruido por tornado

El Reno.- Un tornado destruyó un motel, golpeó un estacionamiento de caravanas, dejando dos personas muertas, 29 heridos y causando daños importantes en la zona de Oklahoma City, según el Servicio Meteorológico de Estados Unidos.

El alcalde de El Reno, Matt White, dijo en conferencia de prensa que las autoridades están trabajando para notificar a los familiares de las dos personas que fallecieron en un parque de casas rodantes.

El tornado golpeó El Reno el sábado por la noche mientras una poderosa tormenta atravesaba el estado, señaló a The Associated Press el meteorólogo Rick Smith. Se esperaba que más equipos de emergencias llegaran el domingo al lugar para determinar la gravedad de los daños en la ciudad, situada en las afueras al oeste de Oklahoma City. En un primer momento no había información sobre posibles víctimas mortales.

El Servicio Nacional del Clima reportó que el tornado era clasificación EF-2, lo que significa que alcanzó una velocidad de 179 a 217 kilómetros por hora (111-135 millas por hora)

El American Budget Value Inn quedó destruido por la tormenta. Imágenes del lugar mostraban a personal de emergencias buscando entre los escombros después de que parte del segundo piso del edificio quedara reducida a una montaña de escombros sobre el primer piso y el aparcamiento. En otros puntos se veían autos volcados y trozos de metal retorcidos mientras los rayos iluminaban el cielo de forma intermitente y las sirenas de vehículos de emergencias se oían en la distancia.

Los remolques en un estacionamiento residencial cercano también sufrieron daños, al igual que un concesionario cercano de coches.

``Desde luego hemos experimentado un suceso traumático", dijo el alcalde, durante una rueda de prensa de madrugada. ``Tuvimos un incidente en el que un tornado básicamente golpeó un estacionamiento de caravanas y un hotel, y otros negocios locales".

Varias personas fueron trasladadas a hospitales en Oklahoma City, indicó White, sin dar una cifra exacta.

``Ahora estamos haciendo una operación de búsqueda y rescate (...) hemos llamado a todo el personal", dijo.

La tormenta nocturna en El Reno llegó tras una semana de tornados, aguaceros e inundaciones en las llanuras del sur y el centro-norte del país, incluido un tornado que golpeó Jefferson City, Missouri. Al menos nueve personas han muerto debido al mal tiempo en la región.

Tweety Garrison, de 63 años, dijo a The Associated Press el domingo de madrugada que cuando golpeó la tormenta se encontraba en su casa portátil con su esposo, dos nietos pequeños y un amigo de la familia. Cuando oyó el ruido de la tormenta se tiró al suelo, señaló. Poco después oyó la casa portátil contigua chocar con la suya, antes de voltearse y terminar en su tejado.

Su hijo, Elton, de 32 años, acudió al lugar tras recibir una llamada de su madre avisando de que habían quedado atrapados. Al llegar encontró el tráiler rodeado de escombros y con el otro remolque encima. Tras despejar el acceso a la vivienda, logró levantar una parte de una pared exterior para que los cinco ocupantes pudieran salir.