Muere sobrina nieta de John F. Kennedy

Ciudad de México— La dinastía Kennedy vuelve a ser víctima de una tragedia familiar.

Saoirse Kennedy Hill, de 22 años, nieta de Robert F. Kennedy, el hermano del expresidente John F. Kennedy, murió el jueves por la tarde a causa de una posible sobredosis, según reporta The New York Times.

"El mundo es un poco menos hermoso hoy", dijo en un comunicado Ethel Kennedy, de 91 años, abuela de la joven.

"Nuestros corazones están destrozados por la pérdida de nuestra querida Saoirse", difundió la familia en un texto retomado por diversos medios.

La muerte de la joven ocurrió al interior de la casa familiar, en Hyannis Port, Massachusetts.

Alumna del Boston College, donde se especializó en comunicación, Saoirse sentía inquietud por las causas relacionadas con los derechos humanos y con el empoderamiento de la mujer.

Ocupó el cargo de vicepresidenta del College Democrats, la herramienta de divulgación juvenil del Comité Nacional Demócrata, mostrando así su interés por la política.

De acuerdo con The New York Times, en 2016 escribió un texto donde compartió su lucha contra la depresión y los profundos episodios de tristeza que la abrumaban.

Además, contó que había sufrido una agresión sexual, a consecuencia de la cual intentó quitarse la vida.

Saoirse era hija de Paul Hill y Courtney Kennedy, esta última la quinta de los 11 hijos del matrimonio entre Ethel y Robert Kennedy, el ex fiscal de EU que fue asesinado en 1968.

El fallecimiento se suma a la larga lista de desgracias que han sucedido en la familia, por lo que algunos le dicen que hay una maldición, entre las que se encuentra el asesinato de John F. Kennedy.