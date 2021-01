Muere policía del Capitolio por heridas en disturbios

Cortesía

L. Mascaro / M. Daly / Associated Press

Washington— Un policía murió a consecuencia de las heridas que sufrió cuando partidarios de Donald Trump asaltaron el Capitolio, una insurrección violenta que está generando serias dudas sobre los últimos días del derrotado presidente de Estados Unidos en la Casa Blanca y sobre la capacidad de los agentes a cargo de la seguridad del complejo.

La Policía del Capitolio de Estados Unidos dijo en un comunicado que el agente Brian D. Sicknick resultó herido “mientras se enfrentaba físicamente a los manifestantes” durante los disturbios del miércoles. Fue la quinta persona en morir por la violencia.

Durante el tumulto, Sicknick fue golpeado en la cabeza con un extinguidor de fuego, dijeron dos funcionarios de la ley. Los oficiales no pudieron comentar públicamente la investigación en curso y hablaron con The Associated Press bajo condición de guardar el anonimato.

Los disturbios que han conmocionado al país y al mundo, forzaron la renuncia de tres altos funcionarios de seguridad del Capitolio por no haber podido frenar el asalto. Los incidentes llevaron a los legisladores a exigir una revisión de las operaciones y una sesión informativa del FBI acerca de lo que calificaron de “ataque terrorista”.

Una de las participantes, una mujer blanca, murió por un disparo de la Policía del Capitolio, y hubo decenas de detenidos. Otras tres personas murieron por “emergencias médicas” relacionadas con el asalto.

Sicknick había regresado a la oficia de su división tras el incidente cuando se desplomó, explicó el comunicado. Fue trasladado a un hospital donde falleció el jueves.