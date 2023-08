Muere la orca Lolita en el Miami Seaquarium

Miami.- Lolita, una ballena orca que estuvo cautiva durante más de medio siglo, murió el viernes en el Miami Seaquarium mientras los cuidadores se preparaban para sacarla del parque temático en un futuro cercano.

El Seaquarium publicó en las redes sociales una declaración del grupo sin fines de lucro Friends of Toki sobre que Lolita, también conocida como Tokitae o Toki, comenzó a mostrar serios signos de incomodidad en los últimos dos días. Los miembros del equipo médico de Seaquarium y Friends of Toki comenzaron a tratarla de inmediato y de manera agresiva, pero la orca de 57 años murió de una aparente afección renal, según el comunicado. “Toki fue una inspiración para todos los que tuvieron la fortuna de escuchar su historia y especialmente para la nación Lummi que la consideraba su familia”, dijo el comunicado de Friends of Toki. “Aquellos que han tenido el privilegio de pasar tiempo con ella recordarán para siempre su hermoso espíritu”.

Los activistas por los derechos de los animales estuvieron luchando durante años para que Lolita fuera liberada de su tanque en el Miami Seaquarium. El propietario relativamente nuevo del parque, The Dolphin Company, y Friends of Toki anunciaron un plan en marzo para posiblemente trasladarla a un corral marino natural en el noroeste del Pacífico, con el respaldo financiero del propietario de los Indianápolis Colts, Jim Irsay.

Los Lummi

La Nación Lummi, una tribu nativa americana con sede en el estado de Washington, se refiere a las orcas como “qwe ‘lhol mechen”, que significa “nuestras relaciones debajo de las olas”. La tribu pasó años trabajando para asegurar la liberación de Lolita y regresarla a sus aguas natales.

“La Nación Lummi está entristecida por la noticia de que nuestro amado pariente orca falleció a la edad estimada de 57 años”, dijo el presidente Tony Hillaire en un comunicado. “Nuestros corazones están con todos los afectados por esta noticia; nuestros corazones están con su familia. Nos solidarizamos con nuestros miembros Lummi, quienes entregaron sus corazones y almas para traer a Sk’aliCh’elh-tenaut a casa”.

Lolita se retiró de las presentaciones la primavera pasada como condición para la nueva licencia de expositor del parque con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y no había sido exhibida públicamente desde entonces. En los últimos meses, se instalaron nuevas mejoras para filtrar mejor la piscina y regular la temperatura del agua.

Los reguladores federales y estatales habrían tenido que aprobar cualquier plan para trasladar a Lolita, y eso podría haber tomado meses o años. Pesaba 2 mil 267 kilogramos (5 mil libras) y había estado viviendo durante años en un tanque que mide 24 metros por 11 metros (80 pies por 35 pies) y 6 metros (20 pies) de profundidad.