Muere la cantante Tina Turner a los 83 años

Tina Turner, la conmovedora cantante de soul cuya voz áspera, magnetismo sexual y energía explosiva la convirtieron en una intérprete en vivo inolvidable y una de las artistas discográficas más exitosas de todos los tiempos, murió este miércoles en su casa en Küsnacht, Suiza, cerca de Zúrich. Ella tenía 83 años.

Su publicista Bernard Doherty anunció la muerte en un comunicado.

La Sra. Turner se embarcó en su carrera de medio siglo a fines de la década de 1950, mientras aún asistía a la escuela secundaria en East St. Louis, Illinois, cuando comenzó a cantar con Ike Turner y su banda, los Kings of Rhythm. Al principio, solo actuaba ocasionalmente, pero pronto se convirtió en la atracción principal del grupo y en la esposa del Sr. Turner. Con su potente voz de blues y su estilo de baile frenético, causó una impresión instantánea.

“Estaría escribiendo canciones pensando en Little Richard, pero no tenía ningún Little Richard para cantarlas, así que Tina era mi Little Richard”, escribió Turner en “Takin' Back My Name: The Confessions of Ike Turner” (1999), escrito con Nigel Cawthorne. “Escucha atentamente a Tina y ¿a quién escuchas? Little Richard cantando con voz femenina”.

Su conjunto, pronto rebautizado como Ike and Tina Turner Revue, se convirtió en uno de los principales actos de soul de gira en lugares negros en el llamado circuito chitlin '. Después de que los Rolling Stones invitaran al grupo a abrir para ellos, primero en una gira británica en 1966 y luego en una gira estadounidense en 1969, los oyentes blancos de ambos países comenzaron a prestar atención.