Muere hombre al ser atrapado por avalancha en resort de Washington

Seattle— Una avalancha arrasó hoy con parte de un resort en el estado de Washington usado para realizar esquí fuera de pista, cobrando la vida de un hombre de 60 años y atrapando temporalmente bajo la nieve a otras cinco personas.

La avalancha fue reportada alrededor de las 10:50 de la mañana en el área Silver Basin de Crystal Mountain, localizada a unos 137 kilómetros (85 millas) al sureste de Seattle, informó el sargento Darren Moss de la jefatura de policía del condado Pierce.

Las autoridades no revelaron la identidad del hombre que murió, pero indicaron que no respiraba tras ser recuperado de la nieve y no sobrevivió a la avalancha pese a los esfuerzos de otro esquiador por resucitarlo. Otros esquiadores en su grupo lograron salir con la ayuda de dos testigos que los vieron ser arrasados por la nieve. Todos portaban balizas para avalanchas.

Aunque todos los afectados eran esquiadores experimentados en esquí fuera de pista, se había lanzado una advertencia prohibiendo que se esquiara en el área, que se encuentra en los límites del Centro Vacacional Crystal Mountain. El resort privado para esquiar determina las condiciones pero no existe nada que impida que los esquiadores opten por partir de ahí dado que la propiedad colinda con tierras públicas del Bosque Nacional Mount Baker-Snoqualmie.

Frank DeBerry, presidente y director general del complejo vacacional, dijo que los seis hombres contaban con pases para ascensos del resort, lo que significa que se registraron con la patrulla de esquí, participaron en un curso introductorio sobre cómo y desde dónde iniciar el esquí fuera de pista por la propiedad del resort y debían revisar las condiciones climatológicas antes de su excursión.