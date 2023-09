Muere exgobernador de NM y exembajador de EU ante la ONU

WASHINGTON (AP) — Bill Richardson, gobernador demócrata de Nuevo México durante dos mandatos y embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, que dedicó su carrera pospolítica a trabajar por la liberación de estadounidenses detenidos en el extranjero, murió. Tenía 75 años.

El Richardson Center for Global Engagement, que él fundó y dirigió, informó el sábado en un comunicado que falleció mientras dormía en su hogar en Chatham, Massachusetts.

“Vivió toda su vida al servicio de los demás, tanto su etapa en el gobierno como su posterior carrera ayudando a liberar a personas retenidas como rehenes o detenidas injustamente en el extranjero”, dijo Mickey Bergman, vicepresidente del centro. “No había persona con que el gobernador Richardson no hablara si ello suponía la promesa de devolver a una persona a la libertad. El mundo ha perdido a un defensor de los detenidos injustamente en el extranjero y yo he perdido a un mentor y a un querido amigo".

William Blaine Richardson nació en Pasadena, California, pero creció en Ciudad de México, de madre mexicana y padre estadounidense —que era ejecutivo bancario.

Antes de su elección como gobernador en 2002, Richardson fue embajador de Estados Unidos ante la ONU y secretario de energía en el gobierno del presidente Bill Clinton, y fue congresista durante 14 años en representación del norte de Nuevo México.

Richardson también viajó por todo el mundo como mediador extraoficial de problemas diplomáticos, negociando la liberación de rehenes y militares estadounidenses de Corea del Norte, Irak, Cuba y Sudán. Negoció con los principales adversarios de Estados Unidos, incluido el dictador iraquí Saddam Hussein. Richardson se describía a sí mismo como “el subsecretario informal de matones”.

“Me declaro culpable de crear situaciones mediáticas, rescatar a seres humanos y mejorar sus vidas”, dijo en una ocasión a los periodistas.

Ayudó a conseguir la liberación en 2021 del periodista estadounidense Danny Fenster de una prisión de Myanmar y este año negoció la libertad del veterano de la Marina Taylor Dudley, que cruzó la frontera de Polonia a Rusia.

Richardson viajó a Moscú para reunirse con funcionarios del gobierno ruso en los meses previos a la liberación el año pasado de Trevor Reed, otro veterano de la Marina, en un canje de prisioneros y también trabajó en los casos de Brittney Griner, la estrella de la liga femenil de baloncesto WNBA liberada por Moscú el año pasado, y Michael White, un veterano de la Marina liberado por Irán en 2020.

Roger Carstens, el principal negociador de rehenes del gobierno de Estados Unidos, señaló que Richardson era su “amigo y socio para traer a casa a estadounidenses y rehenes detenidos injustamente”. En su publicación en X, la plataforma antes conocida como Twitter, Carstens dijo: “Echaré de menos sus sabios consejos y su amistad”.

Armado con un currículo de oro y enorme experiencia en asuntos exteriores e interiores, Richardson se presentó en 2008 a la candidatura demócrata a la presidencia con la esperanza de ser el primer presidente hispano de la nación. Abandonó la campaña tras quedar cuarto en las asambleas de Iowa y en las primarias de Nuevo Hampshire.

Richardson fue el único gobernador hispano del país durante sus dos mandatos. Describió ser gobernador como “el mejor trabajo que he tenido”.

“Es el más divertido. Es en el que más se puede hacer. Uno mismo marca la agenda”, dijo Richardson.