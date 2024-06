Muere exastronauta autor de icónica foto

Seattle.- William Anders, el ex astronauta del Apolo 8 que tomó la icónica foto Earthrise mostrando el planeta como una canica azul ensombrecida desde el espacio en 1968, murió el viernes cuando el avión que pilotaba solo se desplomó en las aguas de las Islas San Juan en el estado de Washington. Tenía 90 años. Su hijo, Greg Anders, confirmó el fallecimiento a The Associated Press.

La familia está desolada, dijo el teniente coronel retirado de las Fuerzas Aéreas Greg Anders. Era un gran piloto y le echaremos muchísimo de menos.

El general de división retirado William Anders ha dicho que la foto fue su contribución más significativa al programa espacial, dado el impacto filosófico ecológico que tuvo, junto con asegurarse de que el módulo de mando y el módulo de servicio del Apolo 8 funcionaran.

La fotografía, la primera en color de la Tierra desde el espacio, es una de las más importantes de la historia moderna por el modo en que cambió la forma en que los seres humanos veían el planeta. Se le atribuye el mérito de haber desencadenado el movimiento ecologista mundial al mostrar lo delicada y aislada que parecía la Tierra desde el espacio.