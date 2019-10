Muere adolescente tras salvarle la vida a una mujer y su hijo

Estados Unidos— Un joven de 17 años que arriesgó su vida para salvar a una madre y a su hijo de ser ahogados, murió el miércoles por la tarde después de que le quitaron el soporte vital, publicó CBS Miami.

Un oficial de información pública del Jackson Memorial Hospital confirmó la triste noticia a CBS4.













El lunes por la tarde, Elvia Venegas dice que ella y su hijo de 9 años estaban nadando en Virginia Key cuando comenzaron a ser arrastrados por una fuerte corriente.

Cristian Burgos se precipitó al agua para ayudar.

"Si no fuera por él, no estaría vivo en este momento", dice Venegas.

“Estoy eternamente agradecida en este momento. Eso es todo lo que puedo decir en este momento".

Después de que ella y su hijo lograron salir con seguridad, Burgos quedó atrapado en las olas y tuvo que ser rescatado.

Meredith Díaz fue testigo cuando los socorristas lo sacaron y lo describieron como una "experiencia traumática".

"Llegaron a la orilla e hicieron RCP", dijo ella. "Mi primo y yo llamamos al 911 y la ambulancia vino aquí para salvarlo".

Fue llevado de urgencia al Hospital Jackson Memorial.

Miembros de la familia dijeron que Burgos permaneció en coma hasta el miércoles.

El miércoles por la tarde, la familia Burgos emitió la siguiente declaración:

“Nuestro pequeño héroe falleció hace menos de 10 minutos. Queremos agradecerles a todos los que han estado orando por su recuperación sobrenatural. Gracias a todos los que han estado donando para ayudar a su madre, desde el fondo de nuestros corazones. Le pedimos que nos mantenga a la familia, especialmente a su madre en sus oraciones. Dios los bendiga a todos ❤️ "

Supt. De Escuelas de Miami-Dade Alberto Carvalho llama a sus acciones "heroicas e inspiradoras". "Este fue un acto desinteresado de heroísmo y debería ser reconocido en nuestra comunidad y deberíamos unirnos en oración por este joven notable. Tuve la oportunidad de rezar en el hospital tanto con la madre del niño que lucha por su vida como con la madre y el niño de 9 años que fueron salvados ".

Su madre, Maria Del Carmen Avenado, le dice a Peter D’Oench de CBS4: "Es el mejor hijo. Es la persona más hermosa que he tenido. Él es un héroe. Estoy feliz y triste porque desearía que esto no le hubiera sucedido a él ".

Su prima Nelly Alvarado dijo: “Sinceramente, estoy muy orgullosa de él. Fue un acto desinteresado. No se lo pensó dos veces para ayudar a la gente. Sé que fueron solo instintos como lo ha hecho por todos durante toda su vida ayudando a otras personas. Estaría feliz de saber que salvó a dos personas y volverá a ser feliz ".

Otra prima, Katherine Zamora, dijo: “Me siento realmente orgullosa de él y, aunque algunos podrían criticar que arriesgue su propia vida de esta manera, sé que habría hecho lo mismo. Siempre supe que haría cosas así. Siempre buscaba a otras personas ".

"Fue heroico", dice Jasmine Rodríguez, amiga de Burgos. "Estoy realmente orgulloso de él. Estoy triste porque se lastimó, pero estoy feliz de que haya hecho lo que hizo porque sé qué tipo de persona es ".

Rodríguez dijo: "Me siento realmente inspirado por él y él también ha inspirado a otras personas".

Los estudiantes mostraron en Facebook un gran cartel que habían firmado en apoyo de Burgos y CBS4 estaba en el hospital cuando entraron con él.

Emmanuel Acevedo, estudiante de undécimo grado, dijo: “Lo admiro mucho. Nos mostró lo inspirador que fue esto al arriesgar su propia vida y fue llevado de urgencia al hospital. Él es un guerrero ".

"Salvó dos vidas y a una edad muy temprana para tomar esa decisión se necesita mucho coraje", dijo Claudia Escobar.

No fue una sorpresa que varios de los maestros de Burgos visitaron el Jackson Memorial Hospital para consolar y recordar.

“Era el tipo de estudiante que ayudó a otros estudiantes. Bilingüe, ayudando con las traducciones. Un modelo a seguir para los alumnos de noveno grado ”, dijo Veronique Toussaint.

Y para sus maestros, Burgos no será olvidado, especialmente por sus compañeros.

“Dejó un legado para seguir sus pasos. Él era el que siempre que había una necesidad, estaba allí y esperamos seguir adelante con su legado ”, dijo Nelson Fernández.

Avendano dijo que si bien sabe que su hijo es un héroe "eso no me quita el dolor".

“El dolor es muy profundo. Hijo mío, cada vez que veo algo que me recuerda a él, me destruye ”, dijo.

Avendano ahora está solo después de que el padre de Burgos fue deportado a Nicaragua.

“Mi hijo es a quien más amaba. Necesito que me apoyes. Necesito a alguien a mi lado. Me siento tan mal. Me siento destruida ”, dijo ella.

La familia Burgos ha creado una cuenta GoFundMe para ayudarlo con sus facturas médicas.