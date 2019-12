Mucho antes de Trump, el juicio político amenazó a varios presidentes

Washington.- Cuando el presidente George Bush se preparaba para ordenarles a las tropas estadounidenses que entraran en guerra para sacar a los invasores iraquíes de Kuwait, tenía miedo de que fuera el final de su presidencia.

“Si esto sale mal, no sólo voy a ser el culpable, sino que probablemente me van a hacer un juicio político”, escribió en su diario el 20 de diciembre de 1990.

Afortunadamente para Bush, la guerra fue relativamente breve y los esfuerzos para enjuiciarlo políticamente fueron eliminados. Aunque no fue el único presidente que tuvo esa preocupación.

Aunque el presidente Trump es el cuarto comandante en jefe en la historia de Estados Unidos en confrontar una seria amenaza de juicio político, esa situación ha pesado sobre muchos de sus predecesores, lo cual ha sido sólo una preocupación para algunos, y para otros ha sido como la espada de Democles.

Además de Johnson, Nixon, Clinton y ahora Trump, los legisladores han realizados resoluciones formales de juicio político en contra de por lo menos otros siete presidentes, lo cual significa que uno de cada cuatro ocupantes de la Casa Blanca han enfrentado acusaciones de delitos de alto impacto o mal comportamiento, mientras que otros sólo se vieron amenazados por ese proceso.