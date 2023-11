Mortalidad infantil en EU aumentó por primera vez en 20 años

The New York Times | El reporte no ahonda en la causa del incremento

Estados Unidos.- El número de bebés estadounidenses que han muerto antes de su primer cumpleaños aumentó el año pasado, se trata de un significativo incremento en el índice mortalidad infantil del país por primera vez en dos décadas, de acuerdo a cifras provisionales que fueron dadas a conocer hoy por el Centro Nacional de Estadísticas de Salud. El incrementó es una sombría manifestación del estado de salud materno e infantil en Estados Unidos. Las muertes maternas y de infantes están inextricablemente vinculadas y son ampliamente consideradas como los marcadores de la salud general de una sociedad, los índices de Estados Unidos son más altos que los de otros países industrializados. Los índices son particularmente malos entre madres afroamericanas e indígenas americanas, que tienen tres veces más probabilidades de morir durante y después del embarazo, comparado con las madres anglosajonas e hispanas. Sus bebés enfrentan el doble de riesgo de morir, comparado con los bebés anglosajones e hispanos. En general, la esperanza de vida ha disminuido en Estados Unidos en los últimos años, afectando a los anglosajones estadounidenses, así como a las personas de color. El descenso fue impulsado en parte por la pandemia del Covid-19. El incremento en la mortalidad infantil ocurre después de un siglo de mejoras en la salud pública, en la que los índices declinaron consistente y gradualmente cada año con pocas excepciones, comentó Danielle M. Ely, que se dedica a las estadísticas de salud. El reporte no ahonda en la causa del incremento, aunque la mayoría de los bebés nacidos en el 2022 fueron concebidos en el 2021, cuando las muertes maternas aumentaron en un 40 por ciento debido a la pandemia y a que muchas mujeres embarazadas se enfermaron. Uno de los hallazgos más perturbadores del nuevo reporte fue un incremento en la mortalidad infantil entre bebés nacidos de mujeres de 25 a 29 años. El índice se incrementó a 5.37 por cada 1 mil nacimientos vivos durante el año pasado, un incremento respecto a las 5.15 muertes por cada 1 mil nacimientos vivos en el 2021. Se desconoce la causa. Las complicaciones graves que representan un riesgo para la madre y el bebé, como la pre-eclampsia, también se ha convertido en algo más común. Aunque es difícil culpar del incremento de mortalidad infantil a cualquier factor, sin examinar la información con más detalle.