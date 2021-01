Miles de personas festejan en la calle victoria de Alabama, a pesar del virus

Tuscaloosa, Alabama— Miles de emocionados fanáticos del futbol de la Universidad de Alabama, festejaron en la calle cerca del campus después de que Crimson Tide derrotara a Ohio State 52 a 24 por el campeonato nacional, ignorando las súplicas de seguridad en el apogeo de la pandemia de coronavirus que un alto funcionario de salud dijo este martes podría empeorar la enfermedad.

Los estudiantes y otras personas salieron de bares abarrotados cerca del campus el lunes por la noche, las cámaras de tráfico y las imágenes publicadas en redes sociales eran en University Boulevard en un área llamada "The Strip".

Muchos de los fanáticos que gritaban y vitoreaban mientras se apretaban unos contra otros en la calle no usaban cubrebocas. El doctor Scott Harris, jefe del Departamento de Salud Pública de Alabama, dijo que esperaba que surgieran más casos de Covid-19 como resultado de la fiesta callejera.

“Es decepcionante ver que las personas no prestan atención a la guía que tratamos de brindarles para mantenerlos a salvo. Estaba emocionado como todo el mundo y quería celebrar también, pero ahora mismo no es el momento para estar en grandes grupos de gente cuando no estás protegido", dijo.

Más de 5 mil 500 personas han muerto en Alabama a causa de la enfermedad causada por el coronavirus, y unas 408 mil han dado positivo. Alrededor de 20 mil personas dieron positivo en el condado de Tuscaloosa, lo que lo convierte en uno de los peores en el estado para el virus en números generales, y alrededor de 175 pacientes con Covid-19 están siendo tratados por el Centro Médico Regional DCH en la ciudad.

La escena posterior al juego fue exactamente lo que temían los funcionarios cuando instaron a la gente a mirar el juego en casa y celebrar en privado.

La gente hizo fila para entrar a los bares una hora antes del inicio a pesar de las advertencias, informó The Tuscaloosa News. "Todos los bares están abiertos y estamos listos para pasar por el estado de Ohio", dijo un tuit de Gallettes, un popular bar de estudiantes, mucho antes de que comenzara el juego.

A pesar de la amenaza de Covid-19, la celebración eclipsó el tamaño de las anteriores durante la serie de títulos del entrenador Nick Saban en Alabama.