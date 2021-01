Mike Pence se debate entre Trump y la Constitución

Washington— Ha sido el soldado más leal del presidente Donald Trump y ha respaldado diligentemente al impredecible líder a través de una situación caótica tras otra.

Ahora el vicepresidente Mike Pence se encuentra en la posición más precaria de su mandato mientras se prepara para presidir el recuento de votos del Colegio Electoral de este miércoles en el Congreso, el último frente en los inútiles intentos de Trump de anular la victoria del presidente electo Joe Biden en las elecciones de noviembre.

Sentado en la tribuna de la Cámara de Representantes, Pence será testigo de la formalización de la derrota electoral de Trump, y la suya propia, ya que los escrutadores de la Cámara y el Senado registran los votos electorales de los estados. Al final del conteo, será su trabajo anunciar quién ha ganado la mayoría de votos tanto para presidente como para vicepresidente.

Pero Pence, cuyo papel proscrito es en gran parte pro forma, está bajo una intensa presión por parte del presidente y legiones de partidarios que quieren que el vicepresidente aproveche el momento para revertir la voluntad de los votantes en un puñado de estados críticos.

"Espero que Mike Pence nos apoye, tengo que decírselo", dijo Trump en una manifestación el lunes por la noche, en Georgia, para los candidatos en dos elecciones de segunda vuelta del Senado.

"Por supuesto, si no lo logra, no me gustará tanto", agregó Trump, provocando risas. Dijo que Pence “iba a tener mucho que decir al respecto. Y saben una cosa con él, van a conseguir tiros directos. Él lo va a dejar claro".

Pence ha pasado horas acurrucado con el presidente, el personal y el parlamentario del Senado. Su oficina se negó a discutir sus planes de cara al conteo del miércoles. Pero personas cercanas al vicepresidente enfatizaron su respeto por las instituciones y dijeron que esperan que actúe de acuerdo con la ley y la Constitución.

"Creo que él abordará esto como un constitucionalista, básicamente, y dirá, '¿Cuál es mi papel en la Constitución como presidente del Senado?'", Dijo David McIntosh, presidente del conservador Club para el Crecimiento y amigo de Pence. “Lo que hará es permitir que se escuche a cualquiera que vaya a oponerse, pero luego acatará lo que la mayoría del Senado de como resultado”.

Al cumplir una de las pocas responsabilidades formales de la vicepresidencia, Pence también corre el riesgo de comprometer su propio futuro político. Pence está considerando su propia candidatura a la Casa Blanca en 2024, y confía en sus años de lealtad a Trump, que probablemente será el principal creador de reyes del Partido Republicano en los próximos años, para ayudarlo a destacarse en lo que se espera que sea un campo abarrotado de candidatos.

Eso significa que debe evitar enojar a Trump junto con una gran parte de la base republicana, quienes han comprado las afirmaciones sin fundamento del presidente de fraude electoral generalizado y se les ha hecho creer falsamente que Pence tiene el poder de revertir el resultado al rechazar los votos de estados como Georgia, Michigan, Wisconsin y Pensilvania, que pasó de Trump en 2016 a Biden en 2020.

"¡Detén el robo!" Los votantes en Georgia corearon a Pence en una manifestación por los candidatos al Senado en la Iglesia Rock Springs en Milner, Georgia, el lunes.

“Sé lo que todos, todos tenemos nuestras dudas sobre las últimas elecciones. Y quiero asegurarles que comparto las preocupaciones de millones de estadounidenses sobre las irregularidades en la votación”, dijo Pence a la multitud. “Y les prometo que este miércoles que viene, tendremos nuestro día en el Congreso. Escucharemos las objeciones. Escucharemos la evidencia".