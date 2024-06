Migrantes en las fronteras: posibilidad de asilo, en el limbo

The New York Times | Con el cansancio y la tristeza en el rostro The New York Times | Aún confundidos, esperan ser recibidos para ingresar a EU

Ciudad Juárez.- Fabiola Yépez, una madre venezolana de 20 años, se encontraba refugiada bajo un puente en Ciudad Juárez, México, con su hijo pequeño cuando se enteró por primera vez de la nueva orden ejecutiva del presidente Joe Biden que restringe a los solicitantes de asilo. A pesar de haber visto a los soldados de Estados Unidos disparar proyectiles no letales a los migrantes al otro lado de la frontera el día anterior, planeaba intentar cruzar a Estados Unidos el miércoles, solo unas horas después de que la orden entrara en vigor. "Tal vez no sea como dicen y no nos rechacen", dijo Yépez. "Tengo miedo, especialmente con mi hijo en brazos". A raíz de la nueva orden, los migrantes dispersos a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México están tratando de entender cómo se verán afectados por la medida, la política fronteriza más restrictiva implementada por Biden. La directiva permite a Estados Unidos cerrar temporalmente la frontera a los solicitantes de asilo cuando el promedio de cruces ilegales diarios en siete días alcanza los dos mil 500. En algunos lugares a lo largo de la frontera el miércoles, parecía haber confusión sobre si la orden había entrado técnicamente en vigor y si los agentes fronterizos debían hacerla cumplir. Los operadores de refugios y los trabajadores humanitarios en México también estaban tratando de comprender sus implicaciones. Juan Fierro García, director de El Buen Samaritano, un refugio para migrantes en Ciudad Juárez, justo al otro lado de la frontera de El Paso, Texas, dijo que la nueva política podría ejercer una mayor presión sobre su operación y otros refugios locales si un gran número de migrantes es rechazado. Destacó que hay relativamente pocos migrantes en la ciudad, reflejando una fuerte disminución desde principios de año, resultado de medidas de control más estrictas por parte de México para trasladar a las personas lejos de la frontera hacia otras partes del país. Fierro García dijo que los ocupantes de su refugio eran en su mayoría familias que han estado esperando durante meses una entrevista con los funcionarios de inmigración de Estados Unidos a través de CBP One, una aplicación utilizada para programar citas para solicitar asilo. Pero aunque el refugio solo albergaba a 55 personas en un espacio destinado para 280, Fierro García dijo que la comida escaseaba. “No tenemos los suministros necesarios en este momento para recibir a más personas”, dijo. Algunas personas aún ingresaban a Estados Unidos el miércoles por la mañana, reflejando las excepciones limitadas a las nuevas restricciones, incluidas las de menores que cruzan la frontera solos, víctimas de la trata de personas y aquellos que utilizan la aplicación CBP One. También estaba poco claro en algunos lugares si la acción ejecutiva debía hacerse cumplir de inmediato. En Mexicali, al otro lado de la frontera de Calexico, California, más de una docena de migrantes, aparentemente de Haití y con citas de CBP One, fueron permitidos cruzar a Estados Unidos el miércoles por la mañana. Sin embargo, otros fueron rechazados. Georgina Esquivel, de 40 años, vendedora de alimentos del estado de Morelos en México, dijo que no había oído hablar de la orden de Biden. Con la esperanza de solicitar asilo en Estados Unidos sin una cita de CBP One, Esquivel dijo que ella y su hija de 10 años, María, fueron rechazadas por los funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. “Me voy a quedar aquí”, dijo Esquivel. “Aún no sé qué hacer. No quiero regresar a Morelos y tampoco quiero quedarme en Mexicali”. En un sitio de espera al aire libre, ubicado entre dos muros que separan a Estados Unidos y México en el Valle del Río Tijuana en San Diego, docenas de migrantes que habían cruzado la frontera el miércoles se reunieron y esperaron a que la Patrulla Fronteriza los recogiera para ser procesados. “Ha sido como de costumbre, diría yo”, dijo Pedro Ríos, director del Comité de Servicio de Amigos Americanos, una organización sin fines de lucro que asiste a los migrantes y les proporciona alimentos y agua. El único cambio, dijo, fue que menos personas parecían estar cruzando el miércoles en comparación con días anteriores. En El Paso, los operadores de refugios dijeron que podría ser demasiado pronto para ver un efecto concreto de la orden. “Vamos a tener que darle tiempo para que evolucione”, dijo Rubén García, director de Casa Anunciación, un sistema de refugios sin fines de lucro. “Estás hablando de una orden que va a tener aspectos de implementación logística. Así que vamos a tener que darles la oportunidad de ver cómo se lleva a cabo realmente”. García también enfatizó que el número de migrantes en la frontera esperando cruzar es extremadamente bajo en comparación con años anteriores, lo que hace menos probable que la orden tenga un gran impacto. Los expertos en inmigración mexicanos dicen que la orden ejecutiva de Biden es preocupante y podría poner en riesgo a los solicitantes de asilo. “Veo ecos de mecanismos que se han intentado en el pasado”, dijo Rafael Velásquez García, director en México del Comité Internacional de Rescate, una de las principales organizaciones de asistencia a refugiados del mundo. Señaló que acciones anteriores, como el Título 42, no lograron reducir la demanda de asilo, mejorar la capacidad de México para recibir migrantes o asignar recursos para aumentar las oportunidades dentro de México. “No le veo sentido”, añadió. “Simplemente no funciona”. En cualquier caso, México sería el más afectado por la medida, dicen los analistas. Es probable que las autoridades de inmigración se encarguen de las personas enviadas de regreso a través de la frontera, deteniéndolas y llevándolas en autobús a estados distantes en un esfuerzo por desgastarlas, dijo Eunice Rendón, coordinadora de la Agenda Migrante, una coalición de grupos de defensa mexicanos. “El flujo no sería ni seguro ni ordenado”, dijo Rendón. “Es lo opuesto a lo que quieres que sea la migración”. El presidente Andrés Manuel López Obrador negó el miércoles que la acción ejecutiva crearía problemas para los funcionarios mexicanos, diciendo que su administración estaba ayudando a Estados Unidos a llegar a acuerdos con otros países para deportar directamente a los migrantes. No estaba claro a qué países se refería o cómo sucedería esto. Algunos migrantes que lograron cruzar a Estados Unidos en los últimos días se sorprendieron por su suerte. José Luis Posada, de 23 años, de El Salvador, dijo que cruzó el lunes cerca de Tijuana trepando un muro fronterizo. Fue liberado el miércoles por agentes de la Patrulla Fronteriza en una parada de transporte masivo en San Diego. "Es un milagro", dijo Posada sobre su momento. Para el miércoles, ya había oído hablar de la nueva orden ejecutiva de Biden. "Dios sabe lo que está haciendo, y aquí estamos", dijo.