Mientras Trump va a juicio, Biden se enfoca en gobernar

Nueva York.- El hablar sobre las acusaciones federales, documentos clasificados y cualquier cosa relacionada con el predecesor del presidente son cosas que están “out”.

La reparación de puentes, “cuotas inútiles” y los precios de los medicamentos de prescripción están "in".

PUBLICIDAD

Mientras el presidente Biden impulsa su campaña de reelección, su equipo se ha enfocado no en las varias investigaciones sobre el expresidente Donald J. Trump sino en destacar la manera, aunque mundana, en la que su administración puede ayudar a la vida diaria de los estadounidenses.

Tal es el caso cuando Biden visitó Filadelfia, en donde un tremendo accidente ocurrido el pasado fin de semana, provocó que parte de una carretera utilizada para el tráfico diario de esa área colapsara, revisó un producto de vidrio reciclado que dijo era necesario para asegurar la reparación rápida de la carretera.

Luego, Biden realizó uno de sus mítines de campaña para celebrar el apoyo de más de una docena de sindicatos.

La visita a Pennsylvania coronó una semana que de muchas maneras servirá como una muestra de la manera en la que la Casa Blanca procederá mientras el país se enfoca en varias investigaciones penales contra el expresidente.

Aunque los candidatos republicanos van a discutir sobre el caso de Trump, Biden espera mostrar su desempeño.

Mientras sus contrincantes atacan o prometen perdonar a Trump, Biden habla de infraestructura y de tomar medidas estrictas contra las cuotas ocultas.

“Él no necesita enfocarse en las noticias o hacer mucho drama”, comentó Matt Bennett, vicepresidente ejecutivo de asuntos públicos de Third Way, un grupo de activistas centristas demócratas.

“Lo que él necesita es enfatizar lo que los votantes les agrada de él y despejar cualquier duda sobre su persona haciendo lo que hizo en esta semana --- demostrando que está avanzando en cosas que se pueden ver en la vida diaria”.

Sin embargo, las encuestas muestran que muchos estadounidenses no están satisfechos con Biden y su agenda doméstica. Sólo el 33 por ciento de los adultos estadounidenses aprueban el manejo de la economía de Biden y sólo el 24 por ciento dicen que las condiciones económicas del país son buenas. En total el 40 por ciento dijo que aprobaban el desempeño de Biden.